DA LI STE ZNALI?

Nova velika klinička studija pokazuje da suplementacija ekstraktom kakaoa, bogatim flavanolima, može značajno da smanji inflamatorni marker hsCRP, koji je povezan sa starenjem i rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Ovi nalazi ukazuju na potencijalnu ulogu kakaoa u očuvanju zdravlja srca i usporavanju procesa starenja.

Istraživanje je sprovedeno u okviru COSMOS studije, koju je organizovala bolnica Brigham and Women’s u saradnji sa Masačusets Dženeral Brigamom. U studiji je učestvovalo više od 21.000 osoba starijih od 60 godina, a rezultati su pokazali da su oni koji su svakodnevno uzimali suplemente ekstrakta kakaa imali značajno niži nivo inflamatornog proteina hsCRP.

Smanjenje inflamacije i zaštita srca

Ključni rezultat je smanjenje nivoa hsCRP za 8,4 odsto godišnje kod učesnika koji su koristili suplement, što ukazuje na antiinflamatorni efekat kakaoa, koji možete da unosite i u vidu crne čokolade (sa najmanje 70% kakaoa). Takođe, primećeno je i povećanje interferona-γ (IFN-γ), proteina važnog za imuni sistem, što dodatno sugeriše koristi po zdravlje.

Ovi efekti doprineli su i smanjenju smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti za 27 odsto u grupi koja je koristila ekstrakt kakaoa, u poređenju sa kontrolnom grupom.

Ekstrakt kakaoa smanjuje upalni marker hsCRP povezan sa starenjem i bolestima srca Foto: Shutterstock

Značaj nutritivnih promena

Iako suplementacija nije zamena za zdrav način života, rezultati COSMOS studije naglašavaju važnost flavanola iz kakaoa kao korisnog saveznika u očuvanju zdravlja i smanjenju upalnih procesa povezanim sa starenjem.

Studija, objavljena u časopisu Age and Ageing, dodatno potvrđuje značaj nutritivnih promena u borbi protiv inflamacije i pozitivnog uticaja na dugovečnost.