Tradicionalni 31. Festival zdravlja Beograd biće održan u utorak, 30. septembra, u Domu Vojske Srbije (Ul. Braće Jugovića 19) u Beogradu, od 10 do 19 sati. Ulaz na festival je slobodan.

U okviru manifestacije, posetioci će bez zdravstvene knjižice i čekanja moći da provere svoje zdravlje, da čuju predavanja o aktuelnim temama iz oblasti medicine i posavetuju se sa eminentnim zdravstvenim stručnjacima.

Posetioci će moći da urade veliki broj besplatnih pregleda. Ultrazvučne preglede vena, karotida i štitaste žlezde će raditi stručnjaci Vojnomedicinske akademije, dok će lekari Specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava" sprovoditi proveru rizika od dobijanja moždanog udara i ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata. Medicinari domova zdravlja će proveravati nivo šećera u krvi i krvni pritisak.

Na festivalu će biti moguće uraditi i skrining vida i sluha, nivo minerala i vitamina u organizmu, pulsnu oksimetriju (kontrola procenta kiseonika u krvi). Zainteresovani će moći da saznaju i svoj indeks telesne mase i nivo uhranjenosti, utvrde sastav sopstvenog tela na specijalnoj vagi i saznaju šta bi prema njihovoj konstituciji trebalo da jedu i kojim fizičkim aktivnostima da se bave. Biće u prilici da se testiraju na demenciju, anksioznost i depresiju, provere rizik za pojavu dijabetesa. Posetioci će moći da isprobaju i terapeutsku masažu ruku, a biće im omogućeno i da obave spirometriju kao i skrining na respiratorne i atopijske bolesti. Građanima će na raspolaganju biti i analiza tela uz pomoć elektromagnetnih talasa, kojom se otkriva da li postoji neki disbalans. Oni koji imaju tegobe sa zglobovima, moći će da obave ultrazvučni pregled kolena (od 10 do 14h).

Na bini će se smenjivati programi vežbanja, nastupi dečijih plesnih i sportskih klubova, radionice za mlade, predavanja stručnjaka… Za najmlađe će biti organizovan "Dečji kutak", kao i "Apoteka i laboratorija za medvediće" koju će voditi studenti farmacije. Edukativne materijale su pripremili izlagači na svojim štandovima, kao i udruženja pacijenata.

Ključni događaj biće Međunarodna konferencija o novim bolestima zavisnosti, a biće održana i edukacija za nastavnike o borbi protiv bolesti zavisnosti kod mladih.

- Ovaj festival biće posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti kod mladih i važnosti sprečavanja pojave ovih zavisnosti u školama. Istraživanje koje smo nedavno sproveli među roditeljima i nastavnicima pokazuje da su odrasli svesni rastućeg problema korišćenja duvanskih i alternativnih nikotinskih proizvoda među maloletnicima. Čak 98 odsto ispitanika izjavilo je da je već razgovaralo sa decom o štetnosti ovih proizvoda, dok polovina njih tvrdi da ih ne koristi u prisustvu dece. Trećina ispitanih je čula za nikotinske vrećice i snus, ali ne zna tačno šta su, dok 63 odsto smatra da su štetniji od elektronskih cigareta. Osim toga, 60 odsto ispitanika navodi da njihova deca svakodnevno provode više sati igrajući video-igre na kompjuteru ili mobilnom telefonu. Svakodnevno se može videti na terenu da alternativne nikotinske proizvode koriste mlađi od 18 godina. Da li su ovi proizvodi manje ili vise štetni od cigareta, to je na naučnicima da istraže, ali mi želimo da radimo na tome da se ovaj trend kod maloletnika zaustavi. A da bismo problem rešili neophodno je da se u proces uključi ne samo država, prodavci i industrija, nego i čitavo društvo, lekari, nastavnici, roditelji - rekla je dr Mirjana Mićović, predsednica Organizacionog odbora Festivala zdravlja u Beogradu.