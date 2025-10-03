DA LI STE ZNALI?

Novo otkriveni geni pomažu da bolje razumemo razvoj mozga i disleksiju.

- Proizveli smo najveću genetsku studiju disleksije do sada, pišu autori studije, predvođeni molekularnom genetičarkinjom Univerziteta u Edinburgu, Hejli Mauntford.

Disleksija je neuro-razvojna razlika u mozgu koja može otežati određene aspekte modernog života. U trenutnoj studiji, učesnici su imali poteškoća sa čitanjem i/ili pisanjem, iako to nije slučaj kod svih osoba sa disleksijom; neki smatraju da su drugi aspekti verbalne obrade izazovniji od njihovih vršnjaka, kao što su pravopis i gramatika ili praćenje verbalnih uputstava.

Kao i kod drugih neurodivergencija, poput autizma ili ADHD-a, disleksija takođe ima prednosti, kao što je veća neverbalna kreativnost.

Prethodne studije blizanaca sugerisale su da geni snažno određuju disleksiju, pa su Mauntford i kolege prihvatili izazov da utvrde koje su te genetske asocijacije.

Otkriveno 80 delova genoma povezanih sa disleksijom

Njihova studija celog genoma identifikovala je 80 delova genoma povezanih sa disleksijom, uključujući 36 regiona koji ranije nisu bili prijavljeni kao značajni. Trinaest ovih regiona bilo je novo za nauku, bez prethodne veze sa disleksijom.

Mnogi od novoasociranih gena su uključeni u rani razvoj mozga. I, kao što se i očekivalo, neki od njih su zajednički sa ADHD-om, koji se često može javiti uz disleksiju.

U obimnim skupovima podataka istraživači su takođe pronašli povezanost između disleksije i pokazatelja hroničnog bola.

- Osnovni mehanizam ostaje nerazjašnjen, međutim, genetsko preklapanje između fenotipova povezanih sa bolom i neuro-razvojnih osobina može ukazivati na zajedničku biološku osnovu - pišu Mauntford i tim u svom radu.

Sa ovim novoidentifikovanim genskim asocijacijama, istraživači bi konačno mogli početi da razotkrivaju ove veze.

Ovo istraživanje je objavljeno u časopisu „Translaciona psihijatrija“.