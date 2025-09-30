Rano otkrivanje raka dojke značajno povećava šanse za uspešno lečenje i očuvanje kvaliteta života.

Slušaj vest

U okviru ovog programa rade i dva mobilna mamografa za rano otkrivanje raka dojke, čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Mobilni mamografi biće postavljeni u Zlatiborskom okrugu: od ponedeljka, 29. septembra u Užicu, i u utorak, 30. septembra u Priboju.

Kome se savetuje pregled?

U mobilnom mamografu mogu se pregledati sve zainteresovane žene uzrasta od 45 do 69 godina koje u prethodne dve godine nisu uradile mamografiju, kao i žene posle 40. godine koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu.

Mamograf u Užicu

Mobilni mamograf u Užicu, čiji rad organizuje Institut za javno zdravlje Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja, od ponedeljka, 29. septembra radiće na Gradskom trgu, svakog dana od 9 do 18 časova.

Dom zdravlja Užice poziva žene ciljne populacije sa teritorije grada.

Takođe, sve zainteresovane žene koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju mogu da zakažu pregled svakog radnog dana od 10 do 14 časova na broj telefona 064/8170570.

Mobilni mamografi omogućavaju ženama rano otkrivanje promena na dojkama, što povećava šanse za uspešno lečenje Foto: Preentsreen/Batut

Mamograf u Priboju

Drugi mobilni mamograf, čiji rad takođe organizuje Institut za javno zdravlje Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja, od utorka, 30. septembra radiće u Priboju, gde će biti postavljen na parkingu Doma zdravlja.

Pregledi će se obavljati pozivanjem žena ciljne populacije od strane Doma zdravlja, a za zakazivanje je predviđen broj telefona 033/2451587, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Radno vreme mobilnog mamografa u Priboju je od 9 do 18 časova svakog dana. Rad mobilnog mamografa u Priboju organizuje se u okviru akcije „Hajde da imamo vremena za pregled“, koju Institut za javno zdravlje Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i u saradnji sa Zdravstvenim centrom Užice.

Rano otkrivanje raka dojke mamografskim snimanjem spašava živote, jer se otkrivanjem promena u ranoj fazi povećavaju šanse za izlečenje, omogućava primena poštednih hirurških intervencija i povećava kvalitet života.