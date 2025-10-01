Slušaj vest

Lekovi koji sadrže paracetamolmogu se primenjivati u trudnoći, u skladu sa važećim informacijama o leku.

- Paracetamol (poznat i kao acetaminofen) se može primenjivati za smanjenje bola ili povišene telesne temperature tokom trudnoće, u slučaju kliničke potrebe. Trenutno nema novih dokaza koji bi zahtevali izmene postojećih preporuka za primenu paracetamola - stoji na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). 

Ostaje prvi izbor za smanjenje bola i temperature tokom trudnoće

Oni podsećaju da je Evropska agencija za lekove (EMA) je tokom 2019. godine procenila dostupne studije koje su istraživale neurološki razvoj dece koja su u materici bila izložena paracetamolu i zaključila da nije moguće utvrditi povezanost primene paracetamola i neurorazvojnih poremećaja, uključujući poremećaje iz spektra autizma.

- Brojni podaci prikupljeni na trudnicama koje su primenjivale paracetamol tokom trudnoće ukazuju na to da nema rizika od malformacija fetusa ili novorođenčadi. Paracetamol ostaje lek prvog izbora za smanjenje bola i povišene telesne temperature tokom trudnoće. Kao i za sve lekove koji se primenjuju za akutno lečenje tokom trudnoće, primena paracetamola treba da bude u najnižoj efektivnoj dozi i u najkraćem mogućem periodu.

U slučaju dodatnih pitanja vezanih za primenu bilo kojeg leka tokom trudnoće, uključujući paracetamol, potrebno je da se trudnice obrate svom lekaru.

Tramp i trudnica koja drži kutiju sa lekovima i čašu vode
Kontroverzna izjava po pitanju paracetamola izazvala velike polemike u javnosti Foto: Shutterstock

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) će nastaviti da kontinuirano prati bezbednost paracetamola i u slučaju novih podataka preduzimaće odgovarajuće regulatorne mere u cilju zaštite zdravlja građana Srbije.

SZO: Nema dokaza o vezi autizma i paracetamola

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je takođe u svom saopštenju istakla da trenutno ne postoji ubedljivi naučni dokazi koji potvrđuju moguću vezu između autizma i upotrebe acetaminofena (takođe teško poznatog kao paracetamole).

Globalno, skoro 62 miliona ljudi (1 od 127) ima poremećaj iz autističnog spektra, raznovrsnu grupu stanja povezanih sa razvojem mozga. Kako su se svest i dijagnoza poboljšali poslednjih godina, tačni uzrok autizma nisu utvrđeni i razume se da postoji više faktora koji mogu biti uključeni.

Tokom protekle decenije sprovedena su opsežna istraživanja, uključujući studije velikih razmera, koja su ispitivala veze između upotrebe acetaminofena tokom teškoće i autizma. Trenutno nije utvrđena ta veza - stoji u saopštenju SZO. 

SZO preporučuje da sve žene nastave da slede savete svojih lekara ili zdravstvenih radnika, koji mogu pomoći u proceni individualnih okolina i preporučiti neobavezne lekove. Bilo koji lek treba koristiti sa oprezom tokom teškoće, posebno u prva tri meseca, i u skladu sa savetima zdravstvenih radnika.

Podsećamo, u javnosti se tokom poslednjih dana digla velika prašina nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi lekarima u Sjedinjenim Državama uskoro moglo biti savetovano da trudnicama ne prepisuju paracetamol, poznat i kao Tilenol.

