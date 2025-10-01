Slušaj vest

Na 31. Festivalu zdravlja, u okviru kampanje „Zavisnost mladih, odgovornost odraslih“, pokrenuta je inicijativa za uvođenje jedinstvenog školskog pravilnika za postupanje kada se uoči upotreba proizvoda zabranjenih za maloletnike (npr. elektronske cigarete, nikotinske vrećice).

Cilj je jasna, brza, dosledna i zakonski utemeljena reakcija u svim školama, uz jaču saradnju sa roditeljima i nadležnim službama.

Doc. dr Miroslav Marković iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja podsetio je da ne postoji jedinstven, jasno propisan protokol, zbog čega postupanje škola varira, a profesori i nastavnici neretko bivaju izloženi osudama, napadima, pa i suspenziji usled reagovanja roditelja dece koja su načinila prekršaj.

- Škola mora biti mesto ranog prepoznavanja i pravovremenog reagovanja; potrebne su smernice koje funkcionišu u realnim situacijama - istakao je Marković na ovom akreditovanom stručnom panelu.

Ključna pitanja i smernice za dosledno postupanje u školama

Prosvetni i zdravstveni radnici su ovom prilikom otvorili ključna praktična pitanja: kako nastavnik postupa u učionici, koga obaveštava i u kom roku, na koji način vodi razgovor sa detetom i roditeljima, kakve se sankcije primenjuju i kako se sve dokumentuje u skladu sa važećim propisima.

Pokrenuta inicijativa za školski pravilnik protiv upotrebe zabranjenih proizvoda među maloletnicima Foto: Festival zdravlja

Zaključak panela je jasan – školama su neophodne jedinstvene, lako primenljive smernice koje uklanjaju improvizaciju i ubrzavaju preventivno delovanje.

Dr Mirjana Mićović, predsednica Organizacionog odbora Festivala zdravlja, najavila je da je sledeći korak formalni apel Ministarstvu prosvete da, u saradnji sa nadležnim organima, pokrene izradu i usvajanje jedinstvenog školskog pravilnika koji će jasno definisati postupanje u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Dokument bi objedinio postojeća uputstva u jedan operativan okvir sa jasnim koracima postupanja, kako bi škole delovale dosledno — u najboljem interesu deteta.