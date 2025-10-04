Slušaj vest

BELhospice centar za palijativno zbrinjavanje pokreće obeležavanje Meseca palijativnog zbrinjavanja, sa ciljem da se tokom celog oktobra u javnosti govori o značaju podrške ljudima koji se suočavaju sa teškim i neizlečivim bolestima, kao i njihovim porodicama.

Iako na globalnom nivou postoji Svetski dan hospisa i palijativne nege, koji se od 2005. godine obeležava svake druge subote u oktobru na inicijativu Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA), u BELhospice-u veruju da u Srbiji jedan dan nije dovoljan, te ječitav oktobar posvećen palijativnoj nezi kroz niz javnih aktivnosti.

Centralni događaj "Krug podrške - Podrži, Poveži, Osnaži" održaće se na Svetski dan palijativne nege, 11. oktobra u Botaničkoj bašti u Beogradu, kada će posetioce dočekati razgovori i radionice o palijativnoj nezi, muzika, kutak za decu, kao i humanitarni bazar i tombola.

- Palijativno zbrinjavanje nije samo briga o pacijentima, već i o njihovim porodicama i svima koji su uz njih. Upravo zato smo odlučili da ne obeležavamo samo jedan dan, već da čitav oktobar posvetimo ovom važnom pitanju. U Srbiji se i dalje nedovoljno govori o palijativnoj nezi, a potrebe pacijenata i njihovih porodica su ogromne. Verujemo da samo potpunim Krugom podrške, kroz medicinsku, psihološku, socijalnu i društvenu pomoć, možemo obezbediti da palijativna nega bude kompletna i dostupna svima - izjavila je dr Aleksandra Marjanović, izvršna direktorka BELhospice centra.

Palijativna nega je pravo, a ne privilegija Foto: BELhospice

Građane na Međunarodni dan palijativne nege "Krug podrške - Podrži, Poveži, Osnaži" u subotu, 11. oktobra, od 11 do 14 časova, u Botaničkoj bašti očekuje bogat i raznovrstan program:

Razgovori i odgovori na pitanja o palijativnoj nezi

Saveti na info-pultovima Snage zajednice

Muzička radionica iznenađenja

Kutak za decu

Humanitarni bazar i tombola sa vrednim nagradama

Palijativno zbrinjavanje nije samo briga na kraju života. To je holistički pristup koji ljudima sa neizlečivim bolestima pruža medicinsku, psihološku, socijalnu i duhovnu podršku, sa ciljem da svaki dan bude dostojanstven i ispunjen. Ipak, pristup palijativnoj nezi u Srbiji i dalje je ograničen, a stručnjacima često nedostaje obuka i vreme za rad sa pacijentima.

- Važno je da nastavimo da govorimo, delimo priče i podižemo svest. Mi iz BELhospice tima pozivamo sve, građane, zdravstvene i socijalne radnike, medije i donosioce odluka, da nam se pridruže u borbi za sistemsku promenu. Prvi korak ka tome je što smo uveli i besplatni broj 0800 370 371 na kojem svaki građanin u potrebi može dobiti informacije kako im Belhospice tim može pomoći. Jedan besplatan poziv može mnogo toga promeniti za pacijente i njihove najbliže - dodaje dr Aleksandra Marjanović, izvršna direktorka BELhospice centra.

Na kreativnoj radionici BELhospisa Foto: BELhospice

BELhospice je dobrotvorna organizacija koja već više od 20 godina pruža besplatnu podršku za više od 8.000 pacijenata i njihovih porodica kroz rad multidisciplinarnog tima stručnjaka: lekara, medicinskih sestara, psihologa i socijalnih radnika. Osim pružanja pomoći u palijativnom zbrinjavanju onkoloških pacijenata, BELhospice korisnicima ustupa ortopedska i medicinska pomagala, kao što implementira edukativne programe za zdravstvene radnike i aktivno radi podizanju svesti o važnosti palijativne nege u Srbiji.