Dodeljena Nobelova nagrada za medicinu 2025: Otišla u ruke naučnicima koji su otkrili kako se imuni sistem drži pod kontrolom
Imuni sistem je moćan saveznik u borbi protiv bolesti, ali ako se ne kontroliše pravilno, može se okrenuti protiv sopstvenog tela i izazvati autoimune bolesti. Upravo zbog otkrića koja objašnjavaju kako telo sprečava ovu "unutrašnju pobunu", Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi dobitnici su Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu za 2025. godinu.
Njihova revolucionarna istraživanja otkrila su kako funkcioniše periferna imuna tolerancija – proces koji sprečava imuni sistem da napadne sopstvene organe i tkiva. Centralna uloga u ovom sistemupripada regulatornim T ćelijama, vrstama belih krvnih zrnaca koje deluju kao "čuvari" imunog sistema.
– Njihova otkrića bila su ključna za razumevanje zašto većina ljudi ne razvije teške autoimune bolesti – izjavio je Olle Kämpe, predsednik Nobelovog komiteta.
Prekretnice u razumevanju imunog sistema
Još 1995. godine, Shimon Sakaguchi je, suprotno tadašnjim dominantnim teorijama, pokazao da tolerancija imunog sistema nije zasnovana isključivo na eliminaciji "štetnih" ćelija u timusu (tzv. centralna tolerancija). On je identifikovao potpuno novu klasu imunih ćelija koje štite organizam od autoimunih reakcija – regulatorne T ćelije.
Sledeći važan korak usledio je 2001. godine, kada su Mary Brunkow i Fred Ramsdell otkrili da miševi skloni autoimunim bolestima imaju mutaciju u genu koji su nazvali Foxp3.Ubrzo se ispostavilo da mutacije tog istog gena kod ljudi izazivaju ozbiljan autoimuni poremećaj poznat kao IPEX sindrom.
Veza između ova dva otkrića potvrđena je 2003. godine, kada je Sakaguchi pokazao da Foxp3 gen upravlja razvojem regulatornih T ćelija. Ove ćelije imaju zadatak da nadgledaju ostale imune ćelije i sprečavaju ih da napadnu sopstvena tkiva.
Novi horizonti u medicini
Otkrića ovogodišnjih laureata otvorila su potpuno novo poglavlje u imunologiji – oblast periferne tolerancije. Na tim temeljima razvijaju se novi pristupi lečenju autoimunih bolesti, karcinoma, kao i metode za poboljšanje uspešnosti transplantacija. Mnogi od ovih tretmana su već u fazi kliničkih ispitivanja.
O laureatima
Mary E. Brunkow (rođena 1961) – doktorirala na Prinstonskom univerzitetu, danas je viši menadžer programa u Institutu za sistemsku biologiju u Sijetlu, SAD.
Fred Ramsdell (rođen 1960) – doktorirao na Univerzitetu Kalifornije u Los Anđelesu, naučni savetnik u kompaniji Sonoma Biotherapeutics, San Francisko.
Shimon Sakaguchi (rođen 1951) – doktor medicine i nauka sa Univerziteta u Kjotu, profesor na Istraživačkom centru za imunologiju Univerziteta u Osaki, Japan.
Nobelov komitet nije uspeo da kontaktira Freda Ramsdella dobitnika nagrade koji „živi svoj najbolji život“ planinareći van mreže. Kako prenose strani mediji on najverovatnije još i ne zna da je nagrađen jer je negde u Ajdahu i nedostupan je.
Džefri Blustoun, Ramsdellov prijatelj i suosnivač laboratorije, rekao je da istraživač zaslužuje priznanje, ali da ni on ne može da ga kontaktira.
„Pokušavam da ga lično kontaktiram. Mislim da je možda na planinarenju u zabačenom delu Ajdaha“, rekao je Blustoun za AFP.
Više informacija
Nagrada iznosi 11 miliona švedskih kruna, a dobitnici je dele ravnopravno. Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu dodeljuje Nobelova skupština pri Karolinska institutu, koju čini 50 istaknutih profesora. Od 1901. godine, ova nagrada se dodeljuje naučnicima čija su otkrića imala značajan doprinos čovečanstvu.
Nobelova skupština, koju čini 50 profesora Karolinskog instituta, dodeljuje Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu. Njen Nobelov komitet procenjuje nominacije. Od 1901. godine Nobelova nagrada se dodeljuje naučnicima koji su napravili najvažnija otkrića za dobrobit čovečanstva.
Izvor: nobelprize.org/zdravlje.kurir.rs