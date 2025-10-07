Nobelov komitet nije uspeo da kontaktira Freda Ramsdella dobitnika nagrade koji „živi svoj najbolji život“ planinareći van mreže. Kako prenose strani mediji on najverovatnije još i ne zna da je nagrađen jer je negde u Ajdahu i nedostupan je.

Džefri Blustoun, Ramsdellov prijatelj i suosnivač laboratorije, rekao je da istraživač zaslužuje priznanje, ali da ni on ne može da ga kontaktira.

„Pokušavam da ga lično kontaktiram. Mislim da je možda na planinarenju u zabačenom delu Ajdaha“, rekao je Blustoun za AFP.