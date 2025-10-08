Slušaj vest

Naučnici tvrde da su razvili prvi krvni test na svetu koji može da dijagnostikuje mijalgijski encefalomijelitis, poznatiji kao sindrom hroničnog umora (ME/CFS) – kompleksno i često onesposobljavajuće oboljenje koje se karakteriše ekstremnim umorom koji ne prolazi ni nakon odmora.

Do sada ne postoji test kojim se bolest pouzdano može otkriti – dijagnoza se uglavnom postavlja na osnovu simptoma, pa mnogi pacijenti ostaju nedijagnostikovani godinama ili dobiju pogrešnu dijagnozu.

- Mnogi pacijenti se suočavaju sa nerazumevanjem i čak čuju da je njihov sindrom‘samo u glavi’. Zbog nepostojanja dijagnostičkih testova, mnogi godinama ostaju bez prave dijagnoze. Želeli smo da razvijemo krvni test koji bi pomogao u dijagnostici – i uspeli smo. Naše otkriće otvara mogućnost jednostavnog i tačnog testa krvi koji može da potvrdi dijagnozu i omogući raniju podršku i efikasnije lečenje - objasnio je prof. Dmitri Pšežetskisa Medicinskog fakulteta Univerziteta Istočne Anglije.

test-krvi-shutterstock-1114244621.jpg
Naučnici su razvili test krvi koji pomaže preciznije u dijagnostici sindroma hroničnog umora Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše test? 

Naučnici sa Univerziteta Istočne Anglije i kompanije Oxford Biodynamics (OBD) analizirali su način na koji je DNK „presavijena” u organizmu pacijenata sa ME/CFS i otkrili karakterističan obrazac koji se ne javlja kod zdravih osoba.

Istraživanje je obuhvatilo uzorke krvi od 47 osoba sa teškim oblikom ME/CFS i 61 zdravog učesnika. Na osnovu tih razlika razvijen je dijagnostički test koji je u studiji pokazao:

  • 92% osetljivosti – verovatnoća da će test biti pozitivan ako osoba ima sindrom
  • 98% specifičnosti – verovatnoća da će test pravilno isključiti bolest kada je nema

- Ovo je značajan iskorak – po prvi put imamo jednostavan krvni test koji pouzdano identifikuje sindrom hroničnog umora i može značajno promeniti način dijagnostike i lečenja ovog kompleksnog stanja- rekao je Pšežetski.

„Epigenetski” pristup – ključ tačnosti

Dr Aleksandre Akoulitčev, glavni naučni direktor OBD-a, istakao je da sindrom hroničnog umora nije nasledno stanje, što je razlog zašto je korišćenje epigenetskih markera – koji se mogu menjati tokom života – bilo ključno za postizanje ovako visoke tačnosti testa.

sinusi shutterstock_2204535355.jpg
Sindrom hroničnog umora nije nasledno stanje što je razlog zašto je korišćenje epigenetskih markera Foto: Shutterstock

Potrebna dodatna istraživanja

Iako su rezultati obećavajući, stručnjaci upozoravaju da je test potrebno dodatno ispitati.

- Ovi rezultati predstavljaju važan korak ka razvoju dijagnostičkog testa, ali moramo znati da li se otkrivene promene javljaju i u ranim fazama, kao i kod osoba sa blažim oblicima sindroma hroničnog umora. Takođe, važno je potvrditi da se ovi markeri ne pojavljuju kod drugih hroničnih zapaljenskih i autoimunih bolesti koje mogu imati slične simptome - kaže dr Charles Shepherd iz ME Associatiov.

Prof. Kris Ponting sa Univerziteta u Edinburgu upozorio je da su neke tvrdnje istraživača možda preuranjene.

- Test mora biti u potpunosti potvrđen u bolje osmišljenim i nezavisnim studijama pre nego što se razmotri njegova primena u kliničkoj praksi. Čak i ako se potvrdi, test će verovatno biti skup – oko 1.000 funti.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Journal of Translational Medicine.

Izvor: theguardian.com/zdravlje.kurir.rs

