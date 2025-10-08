Naučnici tvrde da su razvili prvi krvni test na svetu koji može da dijagnostikuje sindrom hroničnog umora

Naučnici tvrde da su razvili prvi krvni test na svetu koji može da dijagnostikuje mijalgijski encefalomijelitis, poznatiji kao sindrom hroničnog umora (ME/CFS) – kompleksno i često onesposobljavajuće oboljenje koje se karakteriše ekstremnim umorom koji ne prolazi ni nakon odmora.

Do sada ne postoji test kojim se bolest pouzdano može otkriti – dijagnoza se uglavnom postavlja na osnovu simptoma, pa mnogi pacijenti ostaju nedijagnostikovani godinama ili dobiju pogrešnu dijagnozu.

- Mnogi pacijenti se suočavaju sa nerazumevanjem i čak čuju da je njihov sindrom‘samo u glavi’. Zbog nepostojanja dijagnostičkih testova, mnogi godinama ostaju bez prave dijagnoze. Želeli smo da razvijemo krvni test koji bi pomogao u dijagnostici – i uspeli smo. Naše otkriće otvara mogućnost jednostavnog i tačnog testa krvi koji može da potvrdi dijagnozu i omogući raniju podršku i efikasnije lečenje - objasnio je prof. Dmitri Pšežetskisa Medicinskog fakulteta Univerziteta Istočne Anglije.

Kako funkcioniše test?

Naučnici sa Univerziteta Istočne Anglije i kompanije Oxford Biodynamics (OBD) analizirali su način na koji je DNK „presavijena” u organizmu pacijenata sa ME/CFS i otkrili karakterističan obrazac koji se ne javlja kod zdravih osoba.

Istraživanje je obuhvatilo uzorke krvi od 47 osoba sa teškim oblikom ME/CFS i 61 zdravog učesnika. Na osnovu tih razlika razvijen je dijagnostički test koji je u studiji pokazao:

92% osetljivosti – verovatnoća da će test biti pozitivan ako osoba ima sindrom

98% specifičnosti – verovatnoća da će test pravilno isključiti bolest kada je nema

- Ovo je značajan iskorak – po prvi put imamo jednostavan krvni test koji pouzdano identifikuje sindrom hroničnog umora i može značajno promeniti način dijagnostike i lečenja ovog kompleksnog stanja- rekao je Pšežetski.

„Epigenetski” pristup – ključ tačnosti

Dr Aleksandre Akoulitčev, glavni naučni direktor OBD-a, istakao je da sindrom hroničnog umora nije nasledno stanje, što je razlog zašto je korišćenje epigenetskih markera – koji se mogu menjati tokom života – bilo ključno za postizanje ovako visoke tačnosti testa.

Potrebna dodatna istraživanja

Iako su rezultati obećavajući, stručnjaci upozoravaju da je test potrebno dodatno ispitati.

- Ovi rezultati predstavljaju važan korak ka razvoju dijagnostičkog testa, ali moramo znati da li se otkrivene promene javljaju i u ranim fazama, kao i kod osoba sa blažim oblicima sindroma hroničnog umora. Takođe, važno je potvrditi da se ovi markeri ne pojavljuju kod drugih hroničnih zapaljenskih i autoimunih bolesti koje mogu imati slične simptome - kaže dr Charles Shepherd iz ME Associatiov.

Prof. Kris Ponting sa Univerziteta u Edinburgu upozorio je da su neke tvrdnje istraživača možda preuranjene.

- Test mora biti u potpunosti potvrđen u bolje osmišljenim i nezavisnim studijama pre nego što se razmotri njegova primena u kliničkoj praksi. Čak i ako se potvrdi, test će verovatno biti skup – oko 1.000 funti.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Journal of Translational Medicine.