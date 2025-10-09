Prema podacima Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, svake godine se registruje gotovo 40.000 novih slučajeva raka, dok je stopa smrtnosti među najvišima u Evropi. Uzrok tome su kasno otkrivanje bolesti, ograničeni kapaciteti za prevenciju i lečenje, ali i prisutni faktori rizika koji i dalje ozbiljno ugrožavaju zdravlje stanovništva.

Najčešći oblici raka kod muškaraca su karcinom pluća, prostate i debelog creva, dok žene najčešće obolevaju od raka dojke, pluća grlića materice i debelog creva. Ovi maligniteti zajedno čine više od polovine svih novoobolelih, što ukazuje na potrebu za jačanjem organizovanih skrining programa u cilju ranog otkrivanja bolesti, ali i obezbeđivanja savremenih terapijskih pristupa koji značajno povećavaju šanse za izlečenje i produžavaju život pacijenata.

Na IV Onkološkom forumu, pod nazivom “Oba krila, zdrava bila”, postavljena su brojna važna pitanja: koja su očekivanja struke, a kakva javnosti i pacijenata? Da li će konačno biti moguće smanjiti smrtnost od maligniteta? Na koji način udruženja pacijenata mogu doprineti ovom procesu? Kakva je trenutna situacija u dijagnostici i lečenju malignih bolesti? Kada će savremene terapije postati standard i prvi izbor lekara? Kako lečenje onkoloških pacijenata može postati brže i efikasnije?

Pored predstavnika države, Onko forumu su prisustvovali i stručnjaci iz oblasti onkologije, direktori klinika, među kojima su bili prof. dr Ferenc Vicko, državni sekretar Ministarstva zdravlja, doc. dr Mihailo Stjepanović, prof. dr Zoran Džamić, doc. dr Zoran Andrić, ass. dr Marijana Milović Kovačević, prof. dr Ana Vidović, kao i predstavnici udruženja pacijenata, među kojima su Gorica Đokić iz Udruženja za rak grlića materice i jajnika „Progovori“, Sara Bojanić iz Srpskog foruma protiv raka dojke „Evropa Dona Srbija“, Olja Ćorović iz Udruženja „Punim plućima“ i Marko Đurić iz Udruženja za urološke kancere „Urotakt“.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, svake godine se registruje gotovo 40.000 novih slučajeva raka, dok je stopa smrtnosti među najvišima u Evropi Foto: Goran Srdanov

Srbija i Švedska zajedno unapređuju skrining sistem za rano otkrivanje raka

Na IV Onkološkom forumu govorio je prof. dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, koji je rekao da je u saradnji sa Švedskom i uz podršku Švedske ambasade, pokrenut i zajednički program kako bismo iskustvo njihovog uspešnog skrining sistema, sa obuhvatom većim od 90 odsto, preneli i na naš zdravstveni sistem.

- Skrining funkcioniše samo ako ga dosledno sprovodimo i pratimo. Ministarstvo zdravlja postavilo je cilj da u naredne dve godine najmanje milion žena prođe skrining na rak dojke, uz korišćenje nove aplikacije koja će omogućiti praćenje odaziva i rezultata. Od 2013. godine pregledano je više od pola miliona žena i otkriveno više od 1.500 slučajeva raka dojke, većinom u ranim stadijumima kada je izlečenje moguće u više od 90 odsto slučajeva. Ohrabruje i podatak da smrtnost od raka dojke opada, što pokazuje da se svest žena menja i da sve više same traže preventivne preglede.

Istaknuto je da HPV vakcinacija ima veliki značaj jer može sprečiti nastanak više od deset različitih vrsta karcinoma, ne samo raka grlića materice, već i drugih maligniteta. Naglašeno je da je vakcina dostupna, bezbedna i besplatna, a cilj je da se kroz edukaciju i informisanje poveća svest roditelja i mladih o njenom značaju.

- Što se tiče terapije za maligne bolesti, iskreno se nadam da ćemo, kao i svake godine, imati pomake na listi inovativnih lekova i da će do kraja godine biti uvedene nove terapije i nove indikacije. Imamo mnogo pacijenata koji još uvek nisu pokriveni savremenim lečenjem, a postoje i novi lekovi koji daju znatno bolje rezultate. Nažalost, inovativni lekovi koji su pre deset godina koštali hiljadu evra danas dostižu i sto hiljada evra, jer se razvijaju za male grupe pacijenata sa specifičnim receptorima. Upravo zato je naš zadatak da, uz racionalno korišćenje sredstava, omogućimo da što veći broj obolelih ima pristup savremenom i delotvornom onkološkom lečenju – dodao je prof. dr Vicko.

Rak je izlečiv ako se otkrije na vreme

Olja Ćorović, potpredsednica Foruma pacijenata Srbije i predsednica Udruženja za borbu protiv raka pluća “Punim plućima”, istakla je da IV Onkološki forum predstavlja priliku da se govori ne samo o terapijama i statistikama, već pre svega o ljudima koji se bore za život.

Forum ima za cilj poboljšanje statusa onkoloških pacijenata i podizanje svesti o važnosti redovnih pregleda i pravovremene dijagnostike Foto: Goran Srdanov

Navedeno je da forum ima za cilj unapređenje statusa onkoloških pacijenata, ali i podizanje svesti građana, posebno onih kod kojih postoji sumnja na kancer, o važnosti redovnih pregleda i blagovremene kontrole. Istaknuto je da je u lečenju raka vreme najvažniji saveznik i da se godinama ponavlja kako je rak izlečiv ako se otkrije na vreme, ali da je za mnoge pacijente u Srbiji vreme i dalje veliki izazov, jer dijagnostika i početak lečenja često traju predugo, što umanjuje šanse za uspeh.

- Zato je neophodno zajedno raditi na prevenciji, sveobuhvatnom skriningu i dostupnosti savremenih terapija. Pomaci su vidljivi, sve veći broj pacijenata dobija inovativne lekove, ali i dalje postoji značajan broj obolelih koji nemaju pristup imunoterapiji i drugim savremenim terapijama. Nadu nam uliva uveravanje nadležnih da će nova lista lekova biti doneta do kraja godine i da će obuhvatiti terapije koje su pacijentima preko potrebne, kako bi savremene terapije postale standard, a ne privilegija. Danas, zahvaljujući savremenim terapijama, ni najteži oblici karcinoma, više ne moraju da znače kraj. Naš zadatak je da ta realnost postane standard za svakog pacijenta u Srbiji – istakla je Ćorović.

Zaključak: Skrining i savremene terapije ključ smanjenja smrtnosti od raka

Na IV Onkološkom forumu govorio je i doc. dr Zoran Andrić, član Republičke stručne komisije za onkologiju i radiologiju koji je objasnio da je potrebno maksimalno proširiti skrining i obezbediti da svi onkološki pacijenti dobiju terapiju u skladu sa domaćim i evropskim vodičima.

Rano otkrivanje malignih bolesti je ključno, ali Srbija je i dalje prva u Evropi po smrtnosti. Istaknuto je da je za smanjenje smrtnosti neophodno sprovesti jači i dostupniji skrining, jer trenutni skrining nije dovoljan i mora da se decentralizuje, tako da se obavlja i u regionalnim i lokalnim bolnicama, a ne samo u velikim gradovima.

- Skrining pluća bi trebalo organizovati na isti način, uz direktne pozive pacijentima, kako bi obuhvat bio veći, dok sistem skrininga dojke postoji, ali je odaziv žena i dalje nizak. Svaka peta, a prema nekim podacima i svaka osma žena, odazove se na poziv za mamografiju. Dok se skrining ne omasovi, ne može se očekivati smanjenje incidence. S druge strane, važno je da se obezbedi adekvatno i savremeno lečenje pacijenata u što ranijim stadijumima bolesti, po mogućstvu o trošku RFZO. Najmodernije imunoterapije i biološke terapije jesu uvedene, ali nisu pokrivene sve lokalizacije karcinoma. Zato je drugi važan segment borbe dostupnost najmodernije terapije u skladu sa domaćim i evropskim vodičima. Domaći vodiči su usklađeni sa evropskim i jasno definišu koje terapije treba primenjivati, ali problem je što pojedini lekovi još nisu na pozitivnoj listi RFZO. Ta razlika postoji isključivo iz ekonomskih razloga. RFZO je najavio da će do kraja godine proširiti pozitivnu listu lekova, što će omogućiti da savremene terapije postanu dostupne većem broju pacijenata - rekao je doc. dr Andrić.