Cilj ovogodišnje kampanje je da ukaže na dublje razumevanje dugogodišnjeg životnog iskustva pojedinca sa reumatoidnim artritisom (RA) i idiopatskog juvenilnog artritisa (IJAR). To uključuje njihov put od detinjstva kao pedijatrijskog pacijenta do odraslog doba i kako bolest utiče na sve aspekte života, kao što su lični rast, školovanje, profesionalna orjentacija, zapošljavanje, nega, zasnivanje porodice i starenje.

- Svetski dan borbe protiv artritisa kao i svake godine, obeležićemo uz podršku Udruženja reumatologa Srbije (UReS), Udruženja roditelja dece obolele od reumatskih bolesti Srbije i Udruženja medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta Srbije u reumatologiji - rekla je prim. dr Mirjana Lapčević, predsednica udruženja obolelih od reumatskih bolesti RS (ORS).

Dr Lapčević je naglasila da se najčešće RA dijagnostikuje između 45. i 65. godine života, mada se može javiti u bilo kom uzrastu. Češće se javlja kod žena nego kod muškaraca (4:1).

U Srbiji od RA boluje oko 35.000 odraslih građana i oko 2.000 dece boluje od IJAR.

Učenici okruglog stola organizovanog povodom obeležavanja Svetskog dana artritisa Foto: Milena Anđela

Živeti sa hroničnom, autoimunom, progredijentnom, nepredvidljivom bolešću, kakav je RA i JIAR nije jednostavno. Da bi lečenje bilo uspešno važna je rana dijagnoza, blagovremeno savremeno lečenje inovativnom terapijom, uvažavanje pacijentovih potreba, psihološka podrškarpodrška porodice, prijatelja, kolega, lokalne zajednice kako bismo ohrabrili obolele od RA i JIAR, naročito mlade, da je uz njihovo aktivno učešće u lečenju u kontroli bolesti moguće da ostvare svoje snove.

Svetski dan borbe protiv artritisa biće obeležen i edukativnim predavanjima za obolele od ove bolesti, 9. oktobra u sali na VI spratu Instituta za reumatologiju u Beogradu, Resavska 69 sa početkom u 17:30h.

Predavači su pukovnik prof. dr Milan Petronijević, načelnik Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA na temu „Putevi i stranputice u dijagnostici i terapiji obolelih od RA”, predsednik radne grupe za RA pri UReS-u i klinički asistent dr sci med. Maja Zlatanović, reumatolog na temu „Ostvari svoje snove”.