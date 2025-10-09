Slušaj vest

Lekari u Kini saopštili su da su uspešno transplantirali genetski modifikovanu svinjsku jetru 71-godišnjem pacijentu koji je nakon operacije živeo 171 dan, od čega 38 dana sa svinjskim organom, što je prvi takav slučaj opisan u časopisu sa recenzijom.

Istraživači su i ranije eksperimentalno presađivali svinjske bubrege i srce ljudima, ali je jetra, zbog svoje složene građe i funkcije, smatrana najvećim izazovom u oblasti ksenotransplantacije, upotrebe životinjskih organa kod ljudi.

- Svi govore da je jetra previše komplikovana, ali sada vidimo da to nije nemoguće. Ako uspemo da ugradimo dovoljno ljudskih genasvinjama, jetra bi mogla da postane realna opcija - izjavio je dr Beičeng Sun, predsednik Prve pridružene bolnice Medicinskog univerziteta Anhu i koautor studije objavljene u Journal of Hepatology.

Dosad su od svinja vea presađivani bubrezi, srce, pluća... Foto: Shutterstock

Za razliku od srca ili bubrega, jetra ima dvostruko snabdevanje krvlju i obavlja više od 500 funkcija, od detoksikacije do regulacije šećera. Upravo zato je ovaj uspeh izazvao veliko interesovanje u medicinskoj zajednici.

Svinjska jetra kao "most" do oporavka

Pacijent, koji je bolovao od ciroze izazvane hepatitisom B i imao tumor jetre, pristao je na transplantaciju kao poslednju opciju. Svinja od 11 meseci bila je klon sa 10 genetskih izmena koje su smanjile rizik od odbacivanja organa.

Nakon operacije, svinjska jetra je počela da funkcioniše odmah, stvarala je žuč i filtrirala krv bez znakova upale. Posle mesec dana pacijentovo srce je pokazalo znake naprezanja, pa je svinjski organ uklonjen, a njegova sopstvena jetra nastavila da radi normalno.

Svinjska jetra može privremeno da preuzme funkciju ljudske Foto: Shutterstock

Pacijent je preminuo 171 dan nakon operacije, ali su lekari istakli da su dobili dokaz da svinjska jetra može privremeno da preuzme funkciju ljudske, dok se ne pronađe donor ili ne započne regeneracija sopstvenog organa.

Nova nada za hiljade pacijenata

U Srbiji više od 1.800 građana trenutno čeka na donirani organ, od kojih je četrdesetoro dece na hroničnom programu hemodijalize. Iako su ovogodišnji rezultati nešto bolji, zabrinjava činjenica da je u poslednjih pet godina prosečan broj transplantacija u našoj zemlji bio svega 17 godišnje, što jasno ukazuje na potrebu za hitnim sistemskim promenama.