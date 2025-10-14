Vakcina protiv HPV u Srbiji je besplatna za decu od 9 do 19 godina, ali je vakcinisano samo oko 8 odsto ciljne populacije.

Dva vodeća udruženja ginekologa u Srbiji, Udruženje za ginekološku onkologiju Srbije i Udruženja ginekologa i opstetičara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, usvojila su prve nacionalne smernice za prevenciju bolesti izazvanih HPV infekcijom, sa željom da struka zajedno radi na boljoj zaštiti dece i mladih.

Smernice, donete po uzoru na evropsku praksu, predstavljaju važan korak u unapređenju primarne i sekundarne prevencije i jasno definišu preporuke za sprečavanje bolesti koje uzrokuje HPV.

Iako je vakcina protiv HPV u Srbiji besplatna i dostupna već više od tri godine za devojčice i dečake, uzrasta od 9 do 19 godina, vakcinisano je svega oko osam odsto ciljane populacije. Stručnjaci upozoravaju da ovakav obuhvat nije dovoljan da se smanji broj obolelih od raka grlića materice, bolesti od koje svake godine oboli oko 1.500 žena, a njih oko 700 izgubi bitku za život.

Vakcinacija i edukacija ključne za prevenciju HPV-a Smernice naglašavaju važnost vakcinacije kao primarne prevencije raka grlića materice i drugih malignih bolesti povezanih sa HPV-om, dostupne i devojčicama i dečacima. Poseban akcenat stavljen je na vakcinaciju dece od 9 do 15 godina, sa catch-up imunizacijom za uzrast od 15 do 19 godina, dok se vakcinacija starijih razmatra prema individualnom riziku.

Struka ističe i značaj imunizacije kod žena koje su imale prekancerozne promene grlića materice, kao i zaštitnu ulogu vakcine protiv genitalnih bradavica. Smernice takođe podsećaju da je najefikasniji pristup kombinacija primarne prevencije (vakcinacije i edukacije) i sekundarne prevencije kroz organizovan skrining, čime se povećava šansa za smanjenje broja obolelih i postizanje ciljeva Svetske zdravstvene organizacije.

- Ove smernice su poziv svim ginekolozima da podrže preporuke struke i da svojim autoritetom pomognu u afirmaciji vakcinacije i preventivnih pregleda kao najboljeg načina da zaustavimo crnu statistiku. Osnovna ideja usaglašenih smernica jeste da se objedine svi relevantni akteri, stručna udruženja, lekari i institucije, kako bi se zajedničkim delovanjem smanjio broj oboljenja izazvanih visokorizičnim tipovima HP virusa – ističe prof. dr Aljoša Mandić, predsednik Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije.

Ključno je da upravo lekari budu glavni izvor tačnih, medicinski zasnovanih informacija o vakcini, jer samo tako možemo povećati poverenje i obuhvat vakcinacije.

- Vakcina protiv HPV je besplatna za devojčice i dečake od 9 do 19 godina, a istraživanja pokazuju da i starija populacija može imati značajne koristi od imunizacije. Ova vakcina se primenjuje već gotovo dve decenije i rezultati su jasni, u zemljama koje imaju visok obuhvat vakcinacijom i redovan skrining beleži se značajan pad karcinoma grlića materice. Zato i SZO veruje da bi kombinacijom primarne i sekundarne prevencije, u narednih 10 do 15 godina, rak grlića materice mogao postati bolest prošlosti. Pitanje je da li ćemo mi uspeti da dostignemo te ciljeve? Odgovor zavisi od naše spremnosti da se kao društvo okupimo oko zajedničkog cilja, zaštite zdravlja naših devojčica i dečaka.

Smernice objedinuju struku i podižu svest o vakcinaciji

Udruženje pacijenata obolelih od raka grlića materice i jajnika “Progovori” od početka snažno podržava imunizaciju protiv HPV i kroz različite aktivnosti nastoji da informiše roditelje i mlade o značaju zaštite.

- Usvajanje ovih smernica predstavlja važan korak u objedinjavanju delovanja struke i podizanju svesti o značaju vakcinacije i preventivnih pregleda u borbi protiv HPV infekcija i raka grlića materice. Smernice jasno definišu preporuke za sve uzraste, naglašavajući da vakcina štiti i devojčice i dečake, dok catch-up program daje drugu šansu onima koji nisu vakcinisani u ranijoj adolescenciji. Udruženje i dalje snažno podržava inicijative za uključivanje HPV vakcine u obavezni imunizacioni program, uz punu saradnju i podršku pedijatara, ginekologa i onkoloških udruženja lekara. Verujemo da će ovakav zajednički angažman omogućiti povećanje obuhvata vakcinacije, smanjenje broja obolelih i bolju zaštitu zdravlja naše dece – kaže Gorica Đokić iz Udruženja “Progovori”.

Glas koji se daleko čuje

Na konferenciji je govorila i naša poznata voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska, ali ovog puta u ulozi majke dvanaestogodišnjeg dečaka.

- Moja baka je preminula od raka grlića materice i to je iskustvo koje me duboko obeležilo. Zato želim da zaštitim svog sina, jer nijedno dete ne bi trebalo da prolazi kroz ono što je moja porodica prošla. Kao majka, znam koliko znači učiniti sve što možemo da zaštitimo svoju decu. Vakcina protiv HPV predstavlja najefikasniji način da sprečimo ozbiljne posledice kasnije u životu. Ako svojim primerom mogu da podstaknem druge roditelje da se informišu i donesu istu odluku, biću srećna, jer svaka zaštićena porodica znači jedan korak bliže zdravijem društvu – istakla je Danijela Dimitrovska.