Tokom četiri dana, Beograd će biti centar savremene dermatologije, mesto gde se razmenjuju najnovija saznanja, otkrivaju inovativne dijagnostičke metode i predstavljaju dostignuća koja menjaju praksu u ovoj oblasti medicine. Kongres, koji po svom sadržaju i nivou organizacije parira najvećim evropskim skupovima, svedoči o izuzetnom napretku srpske dermatovenerologije u protekloj deceniji, kako u kvalitetu lečenja, tako i u kontinuiranoj edukaciji i preventivnim aktivnostima širom zemlje.

Na Kongresu Udruženja dermatovenerologa Srbije očekuje se više od 450 učesnika iz zemlje i inostranstva, uključujući 52 priznate stručnjake iz 16 zemalja.

Učesnici i fokus ovogodišnjeg Kongresa

- Na listi predavača su lideri evropskih i svetskih stručnih udruženja, među kojima su prof. Branka Marinović, predsednica Evropskog udruženja dermatovenerologa (EADV), prof. Josep Malvehy, predsednik Evropske asocijacije dermatoonkologa (EADO), prof. Aimilios Lallas, predsednik Međunarodnog udruženja za dermatoskopiju (IDS) i mnogi drugi. Pored njih, u Beogradu će se okupiti predstavnici nacionalnih udruženja dermatovenerologa iz 16 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Italiju, Francusku, Španiju, Nemačku, Belgiju, Grčku, Norvešku, Češku, Mađarsku, Rumuniju, Kuvajt, kao i zemlje bivše Jugoslavije. Po prvi put u okviru Kongresa biće organizovane i specijalizovane radionice iz dermatoonkologije, alergologije i pedijatrije, na kojima će učesnici moći da vide prikaze retkih i kompleksnih kliničkih slučajeva i razmene iskustva sa vodećim ekspertima - kaže prof. dr Danica Tiodorović, predsednica Udruženja deramovenerologa Srbije.

Po prvi put u okviru Kongresa biće organizovane i specijalizovane radionice iz dermatoonkologije, alergologije i pedijatrije Foto: Goran Srdanov

U fokusu ovogodišnjeg Kongresa biće ne samo stručna i naučna dostignuća, već i unapređenje dostupnosti dermatološke zaštite najosetljivijim grupama pacijenata. Naime, Udruženje dermatovenerologa Srbije već drugu godinu zaredom realizuje i niz humanitarnih aktivnosti čiji je cilj da dermatološka zaštita bude dostupna svima, bez obzira na to gde žive.

Tokom 2023. i 2024. godine Udruženje je pokrenulo veliku akciju besplatnih preventivnih pregleda, u okviru koje su dermatolozi volonteri obilazili seoske i udaljene sredine širom Srbije, u Vojvodini, centralnoj, zapadnoj i jugoistočnoj Srbiji, ali i na Kosovu, u Gračanici i Kosovskoj Mitrovici.

Ova inicijativa sprovedena je uz podršku Ministarstva zdravlja, a samo tokom jednog od pregleda, u selu Drenovac kod Šapca, kod transplantiranog pacijenta otkriveno je čak 11 bazocelularnih karcinoma kože.

Preventivni pregledi kože za transplantirane

Ove jeseni Udruženje pokreće novu akciju besplatnih preventivnih pregleda namenjenih transplantiranim pacijentima. Ideja za ovu aktivnost proistekla je upravo iz prethodnih terenskih pregleda, kada je kod jednog transplantiranog pacijenta otkriven karcinom kože.

Zbog imunosupresivne terapije koju ovi pacijenti doživotno primaju, njihov rizik od razvoja karcinoma kože, uključujući i melanom, višestruko je veći nego u opštoj populaciji. Besplatni pregledi biće organizovani do kraja godine, i to u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.

- Prvi pregledi krenuće već u novembru, i to 15. 11 u UKC Kragujevac, nakon toga pregledi će se obavljati u UKC Vojvodine 22. 11. U decembru preventivni pregledi će biti u UKC Srbije 12. 12, dok će u UKC Nišu biti 27. 12. Odredili smo da to budu subote, kako bi se ovim pacijentima omogućilo da, bez izostanka sa posla, obave važnu preventivnu kontrolu. Pregledi će se sprovoditi, uz podršku stručnjaka iz Udruženja dermatovenerologa Srbije i Udruženja pacijenata “Zajedno za novi život”. Ovim pregledima želimo da skrenemo pažnju na važnost redovne kontrole kože kod osoba koje primaju imunosupresivnu terapiju. Naša je obaveza da podignemo svest o tome da rano otkrivanje spašava živote, a upravo zato i želimo da dermatolog bude dostupan svima - poručuje prof. dr Tiodorović.

Dermatološkim pregledima se skreće pažnja na važnost redovne kontrole kože kod osoba koje primaju imunosupresivnu terapiju Foto: Shutterstock

Preventivni dermatološki pregledi su od izuzetne važnosti za transplantirane pacijente, kaže Mladen Todić iz Udruženja pacijenata “Zajedno za novi život”.