Revolucionarna nova studija mogla bi da otvori put vakcini protiv raka „naredne generacije“ koja ne samo da uklanja postojeće tumore, već i potpuno sprečava širenje bolesti u nekim slučajevima. Naučnici sa Univerziteta Masačusets Amherst objavili su svoja otkrića u časopisu Cell Reports Medicine.

Posmatrajući modele na miševima, njihova vakcina na bazi nanočestica bila je u stanju da spreči melanom, rak pankreasa i trostruko negativni rak dojke. Ista vakcina, pored svojih preventivnih svojstava, može smanjiti i ukloniti tumore raka.

Ruska vakcina protiv raka uskoro dostupna Nova ruska vakcina protiv raka, koja će uskoro biti dostupna pacijentima, koristi tehnologiju informacione RNK i veštačku inteligenciju kako bi se za svakog pacijenta napravio personalizovan preparat, zasnovan na njegovom genetskom profilu. Cilj je da imunološki sistem prepozna i uništi ćelije tumora, uz manji rizik od neželjenih efekata. Vakcina je u završnoj fazi odobrenja u Rusiji, a Srbija je iskazala interesovanje za učešće u ovom programu.

Osamdeset osam odsto vakcinisanih miševa ostalo je bez tumora, i dok je kod nekih širenje bolesti smanjeno, kod drugih je potpuno zaustavljeno. Eksperimentalni lek još uvek nije testiran na ljudima.

„Super adjuvantna“ vakcina deluje slično vakcini protiv gripa jer unosi oslabljene čestice ciljanje bolesti u telo. Formulacija vakcine zatim aktivira imune ćelije i priprema ih da prepoznaju i napadnu ćelije raka.

Vakcina pokazala izuzetne rezultate

Miševima je data vakcina, a tri nedelje kasnije izloženi su melanomu. 80 odsto ovih miševa ostalo je bez tumora i preživelo do kraja 250-dnevne studije.

Poređenja radi, miševi koji nisu vakcinisani ili su primili tradicionalne vakcine bez formulacija nanočestica nisu preživeli duže od 35 dana. Kada je reč o specifičnim vrstama raka, stope odbacivanja tumora kod vakcinisanih miševa bile su čak 88 odsto za rak pankreasa, 75 odsto za rak dojke i 69 odsto za melanom.

Pored toga, vakcinisani miševi su takođe bili izloženi sistemskim ćelijama raka koje imitiraju način na koji se rak širi po različitim delovima tela (metastaziranje), ciljajući pluća. Nijedan od njih nije razvio tumore pluća, dok su svi ostali miševi razvili.

Tumora kod vakcinisanih miševa bile su čak 88 odsto manje za rak pankreasa Foto: Shutterstock

To znači da bi vakcina mogla da natera imuni sistem da zapamti kako se borio protiv ćelija raka u jednom području i da iskoristi tu „informaciju“ u drugom delu tela — što je ključni element preživljavanja u borbi protiv raka.

Prabhani Atukorale, vanredni profesor biomedicinskog inženjerstva na Ričiou koledžu za inženjerstvo pri Univerzitetu Masačusets u Amherstu i vodeći autor rada, rekao je Inženjeringom ovih nanočestica za aktivaciju imunog sistema putem višestruke aktivacije, u kombinaciji sa antigenima specifičnim za rak, možemo sprečiti rast tumora sa izuzetnim stopama preživljavanja.

Atukoralino prethodno istraživanje pokazalo je da njen lek na bazi nanočestica može smanjiti i ukloniti tumore raka kod miševa. Ova nova studija sada je dokazala da može delovati i preventivno – sprečavajući razvoj raka.

Potencijal i razvoj terapijske vakcine

Istraživači kažu da njihov dizajn nudi „platformski pristup“ koji bi mogao biti primenjen kod više vrsta raka. Nadaju se da bi se njihova otkrića mogla iskoristiti za kreiranje i terapijskih i preventivnih programa za ljude sa visokim rizikom od razvoja raka.

Grifin Kejn, prvi autor rada sa Univerziteta Masačusets, rekao je da je osnovna tehnologija njihova nanočestica i pristup lečenju. On i Atukorale rade na razvoju terapijske vakcine.