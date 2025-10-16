Slušaj vest

Događaj, koji je podržalo Ministarstvo zdravlja, svojim prisustvom je uveličala i državna sekretarka - prof. dr Ivana Stašević Karličić. Radionici su prisustvovale i Jelena Vulić, psihoterapeut, i Katarina Jočić, defektolog, koje su pružale psihološku podršku i praktične savete prisutnima.

U Srbiji, prema podacima iz 2020. godine, čak 1.4 miliona ljudi živi sa nekim oblikom oštećenja vida. Beli štap je simbol nezavisnosti za slepe i slabovide, ali je i podsetnik na brojne izazove sa kojima se suočavaju.

Gubitak vida drastično utiče na kvalitet života, povećava zavisnost od drugih i nosi značajne ekonomske posledice kako za pojedinca, tako i za celo društvo.

- Naš Centar je posvećen pružanju podrške najranjivijim sugrađanima, a vid je ključan za samostalnost i kvalitet života. Zahvaljujemo se Ministarstvu zdravlja i prof. dr Ivani Stašević Karličić na podršci, jer ona pokazuje da prepoznajemo ovaj problem na najvišem nivou. Radionica “Snaga je u nama” je tu da pruži psihološku pomoć i lično osnaživanje, ali moramo delovati i preventivno. Zato sa ponosom najavljujem da ćemo, uz podršku opštine Novi Beograd, tokom novembra organizovati besplatne preventivne oftalmološke preglede za građane Novog Beograda - izjavila je Milka Milovanović Minić, direktorka Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd".

Na Novom Beogradu održana je radionica pod nazivom "Snaga je u nama", Foto: Privatna arhiva

Ono što je ključno znati jeste da mnogi problemi sa vidom koji se razvijaju sa godinama ne moraju imati ovakav ishod. Najveći izazov je što bolesti koje su najčešći uzrok slepila, poput retinalnih oboljenja (bolesti mrežnjače), od kojih su najčešća degeneracija makule koja je povezana sa starenjem (engl. AMD), zatim dijabetička retinopatija (DR) ili dijabetički makularni edem (DME).

U početnoj fazi ove bolesti su asimptomatske, što je najčešće uzrok javljanja pacijenta oftalmolozima u kasnijim stadijumima bolesti kada su mogućnosti za lečenje i očuvanje vida ograničene.

- Beli štap je simbol borbe za samostalnost, ali i podsetnik na ono što kao društvo propuštamo da uradimo. Mnogi naši članovi danas ne bi morali da se oslanjaju na njega da su njihove bolesti otkrivene na vreme. Zato na današnji dan ne apelujemo samo na empatiju, već pre svega na ličnu odgovornost – redovan pregled vida nije luksuz, već potreba koja može sačuvati nezavisnost i kvalitet života - izjavio je Boban Veličković, predsednik udruženja "Gledamo srcem".

Pregled kod oftalmologa nije luksuz već potreba Foto: Shutterstock