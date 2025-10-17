Loš holesterol (LDL) može da se taloži u zidovima arterija, sužava ih i povećava rizik od srčanog i moždanog udara.

Naučnici sa Univerziteta u Barseloni i Oregonskog univerziteta objavili su studiju koja bi mogla da promeni način na koji se leči povišen holesterol. U eksperimentalnim uslovima, nova genska terapija uspela je da smanji nivo holesterola u krvi miševa za gotovo 50 odsto i to nakon samo jedne injekcije.

Reč je o terapiji koja cilja gen PCSK9, poznat po svojoj ulozi u regulisanju LDL holesterola, odnosno "lošeg" holesterola koji se taloži u krvnim sudovima. Kada je ovaj gen preaktivan, on smanjuje broj receptora koji uklanjaju LDL iz krvi, pa se nivo holesterola povećava.

Tim naučnika je razvio male molekule nazvane polipurin hairpins (PPRH), koji "utišavaju" ovaj gen. U ćelijskim kulturama, smanjenje njegove aktivnosti dovelo je do pada holesterola, a u istraživanjima na miševima nivo ukupnog holesterola bio je manji za 47 odsto već trećeg dana.

Alteranativa statinima

Autori ističu da bi ovakav pristup mogao jednog dana da ponudi alternativu statinima, standardnoj terapiji za snižavanje holesterola, koja kod nekih pacijenata izaziva nuspojave ili nije dovoljna. PPRH molekuli se lako sintetišu, stabilni su i potencijalno manje izazivaju imuni odgovor od postojećih lekova.

Kada je gen PCSK9 preaktivan, smanjuje broj receptora koji uklanjaju LDL iz krvi Foto: Shutterstock