U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije bilo je 11 transplantacija srca, a u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" pet. Samo u oktobru u toj ustanovi tri pacijenta otpočela su novi život zahvaljujući novom srcu.

U ovoj godini Institut "Dedinje" obeležio je 30 godina od prve transplantacije jetre i srca, uskoro će se obeležiti i pola veka postojanja. Prvi put u ovoj godini, u oktobru, u istom trenutku, troje pacijenata je dobilo transplantirano srce.

Treći poziv doneo je novi život Samo u oktobru ove godine tri porodice su dale saglasnost za doniranje organa, čime je više pacijenata dobilo šansu za novi život. Jedan od njih, 40-godišnji Pavle Lazarević iz Beograda, dobio je jetru nakon trećeg poziva i sada ide "nekim ustaljenim putem" oporavka. Lekari podsećaju da svaka uspešna transplantacija počinje humanim "da" donorskih porodica, čija odluka spašava živote i budi nadu za oko 1.800 pacijenata u Srbiji koji još čekaju svoj organ.

- To su jako radosne vesti, daj Bože da se taj trend nastavi. Pacijenti su u odličnom stanju, tri pacijenta su dobila novo srce transplantacijom - rekao je profesor dr Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

"Tim naših lekara je naše blago"

Istakao je da je Institut posle 30 godina uspešno aktivirao transplantacioni program uz veliku podršku Ministrstva zdravlja.

- Imamo aparate, ali naše blago je tim u Centru za srčanu slabost koji predvode profesor Borović i doktorka Košević, koji izvanredno rade. Sve ono što može da se radi u terapiji sa srčanom slabošću, naš tim radi i ponosan sam na njih - rekao je profesor dr Bojić.

"Dedinje" je prva klinika koja je upotrebila transmedik aparat, koji služi za očuvanje srca donora van tela Foto: Shutterstock

Ističe da su prva klinika koja je upotrebila transmedik aparat koji omogućava komfor kada se prihvati srce od donora, bez potrebe za žurbom. Srce se smešta u aparat koji prati srčane radnje, "time smo dobili veliki kvalitet, jer je sve bezbedno i uradi se na najbolji način".

Najopterećenija ustanova, ali bez liste čekanja

U 2025. godini urađeno je 16 transplantacija srca, 96 presađenih organa i produženih života pacijenata.