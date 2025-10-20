Dugoročna australijska studija otkrila je da suplementi kalcijuma ne povećavaju rizik od demencije kod starijih žena, čime su opovrgnuti prethodni strahovi

Slušaj vest

Dugoročna australijska studija otkrila je da suplementikalcijuma ne povećavaju rizik od demencijekod starijih žena, čime su opovrgnuti prethodni strahovi. Istraživanje je pratilo više od 1.400 učesnica tokom skoro 15 godina i nije pokazalo štetne efekte po kognitivno zdravlje.

Naučnici poručuju da ovi rezultati donose olakšanje korisnicama suplemenata kalcijuma, posebno u prevenciji osteoporoze, iako su potrebna dodatna istraživanja na širem uzorku.

Suplementi kalcijuma ne povećavaju rizik od demencije, pokazala je nova studija koja donosi dugo očekivano olakšanje starijim ženama i njihovim lekarima.

Istraživači sa Univerziteta Edit Kovan (ECU), Univerziteta Kertin i Univerziteta Zapadne Australije analizirali su podatke iz prethodnog kliničkog ispitivanja koje je uključivalo 1.460 starijih žena. Učesnice su bile nasumično raspoređene da tokom pet godina primaju ili kalcijum ili placebo. Praćenje je trajalo čak 14,5 godina, što dodatno jača pouzdanost rezultata.

- Suplementi kalcijuma se često preporučuju za prevenciju ili lečenje osteoporoze, izjavila je doktorandkinja ECU-a, Negar Gasemifard i dodaje:

- Naša studija pruža sigurnost pacijentima i kliničarima kada je reč o dugoročnoj upotrebi kalcijuma u kontekstu demencije.

Prethodna istraživanja sugerisala su moguću vezu između kalcijuma i kognitivnog pada, ali su ona bila isključivo posmatračke prirode, istakao je viši istraživač dr Mark Sim.

- Naše istraživanje se bazira na post-hok analizi dvostruko slepe, placebo-kontrolisane, randomizovane studije, što značajno smanjuje rizik od skrivenih faktora koji mogu uticati na rezultate.“

Suplementacija kalcijumom ne nosi dodatni rizik za demenciju Foto: Shutterstock

U studiji je 730 žena primalo kalcijum, dok je druga polovina dobijala placebo. Istraživači nisu pronašli povećan rizik od demencije, čak ni kod žena starijih od 80 godina.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da su potrebna dodatna istraživanja. Profesor Sajmon Louz sa Univerziteta Kolumbija u Konektikatu ističe da još nije jasno da li se rezultati mogu primeniti na druge grupe, poput muškaraca ili žena koje ranije počnu sa suplementacijom. Preporučuje buduće studije koje bi uključivale vitamin D i direktna merenja zdravlja mozga.

Slično mišljenje deli i profesorka Blosom Stefan, počasna medicinska savetnica organizacije Dementia Australia.