Test krvi koji meri nivoe tau proteina je skoro 98% tačan u isključivanju Alchajmerove bolesti kod osoba sa kognitivnim oštećenjima.

Osobe koje imaju probleme sa pamćenjem i razmišljanjem sada mogu brže doći do odgovora zahvaljujući novom testu krvi koji je upravo odobrila Američka agencija za hranu i lekove (FDA).

Test Elecsys pTau181, koji je razvila kompanija Roche, pomaže u isključivanju Alchajmerove bolesti kao uzroka kognitivnih tegoba kod osoba starijih od 55 godina. Ovo je prvi test te vrste koji se može koristiti u okviru primarne zdravstvene zaštite, ali ne i prvi za Alchajmerovu bolest.

Do sada je postavljanje dijagnoze Alchajmera često zahtevalo specijalističke preglede, skupe i invazivne metode poput lumbalne punkcije ili PET skeniranja.

Novi test nudi jednostavniju i manje invazivnu alternativu.

Test meri biomarker p-tau181 u krvi, koji je povezan s promenama u mozgu karakterističnim za Alchajmerovu bolest. Ako je rezultat negativan, verovatnoća da osoba ima Alchajmerovu bolest je vrlo mala – tačnost negativnog rezultata je čak 97,9%.

Testovi poput ovog menjaju pravila igre jer omogućavaju ranije otkrivanje i pristup odgovarajućoj nezi Foto: Shutterstock

U saopštenju za štampu od 13. oktobra, kompanija Roche je objavila da je u kliničkom ispitivanju sa 312 učesnika, test Elecsys pTau181 bio u stanju da ispravno isključi Alchajmerovu bolest u 97,9% slučajeva. Test koristi negativnu prediktivnu vrednost i pomaže u isključivanju Alchajmerove bolesti kod osoba sa kognitivnim padom, umesto da daje pozitivnu indikaciju da neko ima bolest.

Ako je test pozitivan, ne znači odmah potvrdu bolesti, već da je potrebno dodatno testiranje.

- Testovi poput ovog menjaju pravila igre jer omogućavaju ranije otkrivanje i pristup odgovarajućoj nezi - kaže dr Lori Sanders, neurolog sa Univerziteta Djuk.