Krvni test za Alchajmer stiže u primarnu zdravstvenu zaštitu: FDA upravo dala zeleno svetlo
Osobe koje imaju probleme sa pamćenjem i razmišljanjem sada mogu brže doći do odgovora zahvaljujući novom testu krvi koji je upravo odobrila Američka agencija za hranu i lekove (FDA).
Test Elecsys pTau181, koji je razvila kompanija Roche, pomaže u isključivanju Alchajmerove bolesti kao uzroka kognitivnih tegoba kod osoba starijih od 55 godina. Ovo je prvi test te vrste koji se može koristiti u okviru primarne zdravstvene zaštite, ali ne i prvi za Alchajmerovu bolest.
Do sada je postavljanje dijagnoze Alchajmera često zahtevalo specijalističke preglede, skupe i invazivne metode poput lumbalne punkcije ili PET skeniranja.
Novi test nudi jednostavniju i manje invazivnu alternativu.
Test meri biomarker p-tau181 u krvi, koji je povezan s promenama u mozgu karakterističnim za Alchajmerovu bolest. Ako je rezultat negativan, verovatnoća da osoba ima Alchajmerovu bolest je vrlo mala – tačnost negativnog rezultata je čak 97,9%.
U saopštenju za štampu od 13. oktobra, kompanija Roche je objavila da je u kliničkom ispitivanju sa 312 učesnika, test Elecsys pTau181 bio u stanju da ispravno isključi Alchajmerovu bolest u 97,9% slučajeva. Test koristi negativnu prediktivnu vrednost i pomaže u isključivanju Alchajmerove bolesti kod osoba sa kognitivnim padom, umesto da daje pozitivnu indikaciju da neko ima bolest.
Ako je test pozitivan, ne znači odmah potvrdu bolesti, već da je potrebno dodatno testiranje.
- Testovi poput ovog menjaju pravila igre jer omogućavaju ranije otkrivanje i pristup odgovarajućoj nezi - kaže dr Lori Sanders, neurolog sa Univerziteta Djuk.
Trenutno se još čeka šire uvođenje testa i razrada načina finansiranja. Očekuje se da će cena biti između 500 i 1.000 dolara, ali se radi na tome da test bude dostupan što većem broju pacijenata.
