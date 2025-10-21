Slušaj vest

U nedavnoj studiji objavljenoj u časopisu Scientific Reports, istraživači su ispitivali strukturni integritet i povezanost puteva bele materije u olfaktornim regijama mozga (delovi mozga koji su zaduženi za obradu mirisa) kod pacijenata sa olfaktornom disfunkcijom (OD) nakon KOVID‑19.

Olfaktorni aspekt KOVID‑19 privukao je značajnu pažnju istraživača. Dok se akutni simptomi kod mnogih povuku za nekoliko nedelja, veliki broj ljudi suočava se sa dugotrajnim tegobama, uključujući trajni gubitak mirisa iako je infekcija već prošla. Razumevanje uzroka tog fenomena ključno je za razvoj efikasnih tretmana i podrške.

Kako je istraživanje otkrilo promene u mozgu?

Nova studija pokazuje da osobe koje izgube čulo mirisa nakon KOVID-19 imaju merljive promene u regijama mozga povezanim sa obradom mirisa i emocijama.

U istraživanju je učestvovala 61 osoba koja je preležala KOVID-19 najmanje šest meseci ranije. Testiranjem čula mirisa izdvojeni su ispitanici sa trajnim poremećajem mirisa (TDI skor ispod 31) i upoređeni sa onima koji su čulo mirisa zadržali.

Kovid može izazvati dugotrajan gubitak čula mirisa zbog promena u mozgu Foto: Shutterstock

Svi učesnici su podvrgnuti snimanju mozga naprednom metodom (DTI-MR), kojom su analizirane promene u beloj masi mozga. Iako na nivou celog mozga nije bilo značajnih razlika, preciznije analize pokazale su promene u ključnim regijama — posebno u amigdali, piriformnoj kori i putamenu.

Kod osoba sa poremećajem mirisa uočene su promene koje mogu ukazivati na mikrostukturna oštećenja ili kompenzatorne procese u nervnim putevima.

Što je disfunkcija mirisa duže trajala, promene su bile izraženije. Takođe, kod tih ispitanika češće su zabeleženi i simptomi anksioznosti i depresije.

Zaključak

Trajan gubitak mirisa nakon KOVID‑19 može biti povezan sa suptilnim, ali značajnim promenama u strukturi mozga. Iako ne ukazuju na neurodegeneraciju, ovi nalazi otvaraju nova pitanja o dugotrajnim neurološkim i psihološkim posledicama infekcije.