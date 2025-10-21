Slušaj vest

Lekari koji su ugradili proteze u obliku SIM kartice kažu da su pomogli mnogima od 38 starijih pacijenata u ispitivanju da povrate sposobnost čitanja slova, brojeva i reči.

- U istoriji veštačkog vida, ovo predstavlja novu eru. Slepi pacijenti sada zaista mogu da dožive značajno obnavljanje centralnog vida, što nikada ranije nije bilo moguće. Povratak sposobnosti čitanja je ogromno poboljšanje kvaliteta života podiže raspoloženje, vraća samopouzdanje i osećaj nezavisnosti - rekao je Mahi Mukit, viši konsultant u Očnoj bolnici „Marfilds“ u Londonu, jednoj od 17 ustanova uključenih u istraživanje.

Istraživanje je pokazalo da je 84 odsto učesnika, nakon ugradnje implanta, ponovo moglo da čita slova, brojeve i reči.

Čip pomaže kod problema suvog oka i degeneracije makule

Oftalmolozi su rezultate, objavljene u časopisu New England Journal of Medicine, nazvali „izuzetnim“ i rekli da bi ovaj uređaj mogao da pomogne osobama sa „suvim“ oblikom starosne makularne degeneracije (AMD), glavnog uzroka gubitka vida kod osoba starijih od 50 godina.

Revolucionarni novi implant prvi je uređaj koji omogućava ljudima da čitaju slova, brojeve i reči okom koje je izgubilo vid, navode iz bolnice „Marfilds“.

Svi od 38 pacijenata imali su geografski oblik atrofije sa suvim AMD-om, koji vremenom postepeno oduzima vid, a za koji ne postoji lečenje. Većina osoba s ovim stanjem gubi deo centralnog vida, a u nekim slučajevima dolazi i do potpunog slepila, jer ćelije u makuli odumiru i njen centralni deo nestaje.

Većina osoba sa geografskim oblikom atrofije gubi deo centralnog vida, a u nekim slučajevima dolazi i do potpunog slepila Foto: Shutterstock

Svi pacijenti su pre operacije izgubili centralni vid i imali su samo ograničen periferni vid. Implant im je ugrađen tokom operacije koja je trajala manje od dva sata. Petoro ih je lečeno u „Marfildsu“, a ostali u bolnicama u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji i Holandiji.

- Pre nego što sam dobila implant, bilo je kao da imam dva crna diska u očima, a okolina je bila iskrivljena. Bila sam strastveni čitalac i želela sam da to povratim. Tokom operacije nije bilo bola, ali ste i dalje svesni svega što se dešava. To je napravilo veliku razliku. To je potpuno novi način gledanja kroz oči i bilo je uzbudljivo kada sam prvi put počela da prepoznajem slova. Nije lako ponovo učiti da se čita, ali što više vežbam, sve bolje ide - - istakla je jedna od pacijentkinja, Šila Vilson iz Viltšira.

Kako čip funkcioniše?

Uređaj je ultra-tanak mikročip veličine svega 2 x 2 milimetra, koji se umeće ispod centra mrežnjače oka u postupku poznatom kao vitrektomija.

Kako bi mogli da vide i pišu, pacijenti su dobili naočare za proširenu stvarnost koje sadrže video kameru povezanu s malim računarom zakačenim za pojas. Sistem ima i opciju uvećanja teksta radi lakšeg čitanja.

Pacijenti pomoću naočara mogu da fokusiraju i skeniraju objekat koji žele da pročitaju. Naočare projektuju scenu kao infracrveni snop preko čipa, koji tada aktivira uređaj.

Veštačka inteligencija u računaru na pojasu obrađuje informacije i pretvara ih u električni signal, koji prolazi kroz ćelije mrežnjače i očni živac do mozga.

Mukit je naglasio da pacijenti moraju da prođu obuku i intenzivnu rehabilitaciju oka kako bi ostvarili koristi od ove tehnologije.

- To nije kao da samo ubacite čip u oko i odjednom vidite. Morate naučiti da koristite ovaj tip vida - rekao je Mukit.