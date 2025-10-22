Slušaj vest

Pacijenti sa uznapredovalim karcinomom pluća i kože koji su primili mRNA vakcinu protiv COVID-19 u prva tri meseca od početka imunoterapije živeli su značajno duže od onih koji nisu, pokazuje nova studija naučnika sa Univerziteta Florida i MD Anderson Cancer Centra.

Naučnici veruju da vakcina ne deluje samo protiv virusa, već ima i nespecifičan efekat jačanja imunog sistema, koji može dodatno podstaći antitumorski odgovor. Efekat se upoređuje sa "upaljenim signalnim svetlom" koje budi imuni sistem i pojačava dejstvo terapije.

- Ovo bi moglo da promeni pravila igre u onkologiji. Potencijalno smo na pragu univerzalne mRNA vakcine protiv raka - rekao je vodeći autor studije dr Elias Sajur sa Univerziteta Florida.

Da li su naučnici na pragu univerzalne mRNA vakcine protiv raka? Foto: George Rudy/Shutterstock

Rezultati su predstavljeni 19. oktobra 2025. na Kongresu Evropskog udruženja za medicinsku onkologiju u Berlinu. Analiza je obuhvatila preko 1.000 pacijenata lečenih na MD Anderson klinici, a dodatna klinička ispitivanja će utvrditi da li se efekti mogu potvrditi u širem obimu.