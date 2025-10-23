Slušaj vest

- Jedan slučaj zabeležen je na teritoriji Sremskog okruga, gde je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009). Kod dvoje pacijenata iz Zlatiborskog okruga i Beograda, koji su se nedavno vratili sa putovanja u inostranstvo, potvrđeni su virusi tipa A (H1pdm/2009) i tipa A”, navodi se u izveštaju „Batuta“.

Pored toga, Zavod za javno zdravlje Pančevoprijavio je još jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tip A, kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga.

Stručnjaci podsećaju da je grip bolest koja se može javiti iznenada, a simptomi su - visoka temperatura, bolovi u mišićima, umor, kašalj i malaksalost. Najefikasnija zaštita i dalje je — vakcinacija, koja je već počela u domovima zdravlja širom zemlje.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. godine u Republici Srbiji započeo je 29. septembra 2025. godine i sprovodi se redovnim nedeljnim praćenjem oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija, u skladu sa definisanim slučajevima i metodologijom nadzora. Tokom posmatranog perioda kontinuirano se prate epidemiološke, kliničke i virusološke karakteristike bolesti.

Jedan od najbrže menjajućih virusa na planeti Virus gripa menja se toliko brzo da se globalni sastav sezonske vakcine ažurira dva puta godišnje — za severnu i južnu hemisferu. Svetska zdravstvena organizacija ima mrežu laboratorija koje neprekidno prate cirkulišuće sojeve i predlažu koji će ući u vakcinu naredne sezone.

U toku 42. izveštajne nedelje, od 13. do 19. oktobra 2025. godine, prema podacima populacionog nadzora, u Republici Srbiji je registrovano ukupno 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što odgovara incidenciji od 102,4 na 100.000 stanovnika. U poređenju sa prethodnom nedeljom, stopa incidencije je niža za 6,2%, dok je u odnosu na isti period prethodne sezone nešto viša, za oko 3%, stoji u saopštenju "Batuta".

Geografski pokazatelji ukazuju na sporadične, izolovane slučajeve oboljenja, a intenzitet kliničke aktivnosti i dalje se nalazi na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga.

Najviše obolelih među decom

Najviša uzrasno-specifična stopa oboljevanja registrovana je u grupi dece uzrasta od 0 do 4 godine (296,01/100.000 stanovnika), dok slede deca uzrasta od 5 do 14 godina (193,89/100.000 stanovnika). Ovakva distribucija je u skladu sa očekivanjima, budući da deca u kolektivima (vrtići i škole) predstavljaju populaciju sa povećanim rizikom od respiratornih infekcija.

U okviru sentinel nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), u odabranim zdravstvenim ustanovama je tokom iste nedelje zabeleženo ukupno 11.621 slučaj akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 973,4 na 100.000 stanovnika. U odnosu na prethodnu nedelju primećuje se blago povećanje stope incidencije (sa 941,9 na 973,4/100.000), dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone ona niža za 10,3%.

Virus „voli“ zimu, ali ne zbog hladnoće Grip se češće javlja u zimskom periodu jer suvi vazduh i niža vlažnost omogućavaju virusu da duže opstane u vazduhu, dok istovremeno naše sluzokože postaju suvlje i ranjivije. Dakle, nije hladnoća ta koja nas „zarazi“ — već uslovi koje stvara.

Epidemiološka situacija je stabilna

Ukupno posmatrano, epidemiološka situacija u Srbiji je stabilna.