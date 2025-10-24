Slušaj vest

U ružičastom mesecu oktobru, koji se širom sveta obeležava kao Mesec borbe protiv raka dojke, muzička umetnica Teuta Asllani tradicionalno je okupila ekipu prijatelja dan uoči Svetskog dana borbe protiv raka dojke u Narodnom muzeju u Beogradu, pod sloganom ‘Čuvam sebe jer volim tebe’, kako bi putem muzike inspirisala i edukovala širu narodnu javnost, skrećući pažnju na značaj prevencije i borbe protiv ovog važnog globalnog zdravstvenog problema.

- Cilj ovogodišnjeg, kao i svih prethodnih pet koncerata, jeste podizanje svesti i angažovanje javnosti o značaju prevencije raka dojke. Najvažnije je da žene brinu o sebi i odlaze na preglede bez odlaganja, dok je bolest još u ranoj fazi, jer tada su šanse za uspešno lečenje veće, a terapija jednostavnija i manje opterećujuća nego u odmakloj fazi - rekla je Teuta Asllani, operska pevačica i članica Udruženja "Budimo zajedno".

Teuta je neposredno pre koncerta naglasila da želi da njena publika – kako žene, tako i muškarci – kada je vide na sceni, oseti snagu, život i borbu koju ona i njene koleginice svakodnevno vode.

- Iz godine u godinu dolaze i oni koji su sa nama od početka, ali i novi ljudi – što nam daje potvrdu da naša misija ima smisla. Važno mi je da svaka žena zna da dijagnoza nije kraj, već početak nove, hrabrije borbe za život.

Teuta Asllani, operska pevačica i članica Udruženja "Budimo zajedno" Foto: Milena Anđela Mišić-Atanacković

S obzirom na to da je pre nekoliko godina prolazila kroz izazovnu borbu sa karcinomom dojke, Teuta Asllani ima novu umetničku i filantropsku misiju – da svojim iskustvom pomogne, osnaži i ohrabri druge žene u ovoj velikoj i teškoj borbi.

Podrška Udruženja "Budimo zajedno"

Koncert se realizovao uz saradnju i podršku humanitarnog, neprofitnog Udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo zajedno”, kome su u celosti namenjene humanitarne donacije prikupljene na koncertu.

- I ove godine, kao i prethodnih, u saradnji sa našom članicom, operskom pevačicom Teutom Asllani i njenim koleginicama, organizovao se šesti „Ružičasti koncert“. Koncert je posvećen pre svega značaju prevencije i redovnih pregleda, onome za šta bi svi trebalo da se borimo, a to je da zdrave žene odlaze na redovne kontrole. Jer, ukoliko se bolest otkrije na vreme, lečenje je mnogo uspešnije, sa znatno manje posledica, a žena može nastaviti da živi kvalitetan i ispunjen život - rekla je Domina Spasić, osnivačica Udruženja „Budimo Zajedno“.

Slogan ovogodišnjeg koncerta bio je ‘Čuvam sebe jer volim tebe’, a tom prilikom Domina je dočarala zašto je izabrano upravo ovo ime.

- Ukoliko sam ja, kao član porodice, zdrava tada će i svi oko mene biti dobro. Kada se razboli jedna osoba, kroz teret bolesti prolazi i cela porodica, ali i šira okolina i društvo. Cilj nam je da istaknemo značaj redovnih i preventivnih pregleda. Za žene do 40 godina preporučuje se jedan ultrazvučni pregled dojki godišnje, dok se ženama starijim od 40 savetuje mamografija jednom u dve godine. Skrining je sada dostupan i u domovima zdravlja. Pozivamo sve žene koje dobiju poziv da se odazovu, a one koje ga nisu primile – da same zakažu pregled. Prevencija nije važna samo za pojedinca, već za celo društvo.

1/7 Vidi galeriju Atmosfera sa "Ružičastog koncerta" Foto: Milena Anđela Mišić-Atanacković

Skrining raka dojke ključ je u pravovremenom lečenju

Iako svest o raku dojke raste, odziv na skrining je i dalje mali, a žene u Srbiji često dolaze na preglede kasno, kada je lečenje teže i neizvesnije.

Udruženje ove godine obeležava 15 godina rada. - Pozivamo sve žene koje su dobile dijagnozu karcinoma dojke, koje su u procesu lečenja ili su lečenje završile, da nam se pridruže. Kod nas mogu dobiti informacije, podršku i odgovore na pitanja koja ih muče bez zadrške, jer smo sve mi kroz to prošle i najbolje razumemo kroz šta prolaze - naglasila je Domina.