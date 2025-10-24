Kim Kardašijan je otkrivena moždana aneurizma: Koji su simptomi ove podmukle bolesti i kako se leči
Još uvek nije poznato da li je Kardašijan iskusila tipične simptome aneurizme, poput jakih glavobolja, mučnine, ukočenog vrata ili zamagljenog vida, a Rojters nije uspeo da pouzdano potvrdi izveštaje niti da dobije komentar od njenog tima i advokata.
Američka rijaliti zvezda i preduzetnica Kim Kardašijan otkrila je tokom premijere sedme sezone serije „The Kardashians“ da joj je dijagnostikovana aneurizma mozga. Ovo neobično otkriće dogodilo se tokom rutinske MRI pretrage, koja je pokazala prisustvo „male aneurizme“.
Kardašijan je u epizodi sugerisala da bi višegodišnji razvod od repera Kanje Vesta, sa kojim ima četvoro dece, doprineo zdravstvenim problemima. Prema njenim rečima, stres razvoda dodatno je pogoršao i njenu psorijazu.
Šta je aneurizma mozga?
Moždana aneurizma, ili cerebralna aneurizma, je ispupčenje u slabom delu arterije u mozgu ili oko njega. Konstantan pritisak protoka krvi gura oslabljen deo ka spolja, stvarajući ispupčenje nalik mehuru. Kada se krv nakupi u ovom ispupčenju, aneurizma se još više rasteže.
Aneurizme mozga mogu se javiti bilo gde u mozgu, ali većina se formira u glavnim arterijama duž baze lobanje. Približno 10 odsto do 30 odsto ljudi koji imaju aneurizmu mozga imaju višestruke aneurizme. Većina aneurizmi mozga je mala i ne izaziva simptome.
Aneurizma može izazvati simptome ako vrši pritisak na obližnje živce ili moždano tkivo. Ako aneurizma curi ili pukne, to izaziva krvarenje u mozgu. Puknuta moždana aneurizma može biti opasna po život i zahteva hitnu medicinsku pomoć. Što duže puknuta aneurizma traje, veća je verovatnoća smrti ili invaliditeta, prema Klivlendskoj klinici.
Koji su simptomi aneurizme mozga?
Simptomi aneurizme mozga variraju u zavisnosti od toga da li je aneurizma nerupturirana ili pukla.
Simptomi rupturirane aneurizme mozga su:
- iznenadna i jaka glavobolja
- mučnina i povraćanje
- ukočen vrat
- zamagljen ili dvostruki vid
- osetljivost na svetlost (fotofobija)
- napadi
- spušten kapak i proširena zenica
- bol iznad i iza oka
- zbunjenost
- slabost i/ili utrnulost
- gubitak svesti
Kada su u pitanju nerupturirane aneurizme mozga, većina ne izaziva nikakve simptome. Ako postanu dovoljno velike, ispupčenje u arteriji može vršiti pritisak na obližnje živce ili moždano tkivo, uzrokujući sledeće simptome:
- glavobolje
- promene vida
- proširena zenica
- utrnulost ili peckanje u glavi ili licu
- bol iznad i iza oka
- napadi
Šta uzrokuje aneurizme mozga?
Aneurizme mozga nastaju kada zidovi arterije u mozgu postanu tanki i slabi. Obično se formiraju tamo gde se arterije granaju. Ponekad se osoba može roditi sa aneurizmom mozga. To je obično zbog abnormalnosti (urođene mane) u zidu arterije. Nekoliko drugih faktora može doprineti slabljenju arterije, prema Klivlendskoj klinici.
Sledeći nasledni faktori utiču na zdravlje arterija i mogu povećati rizik od razvoja aneurizme mozga:
- Vaskularni Ehlers-Danlosov sindrom
- Autosomno dominantna policistična bolest bubrega
- Marfanov sindrom
- Fibromuskularna displazija
- Arteriovenska malformacija
- Porodična istorija aneurizmi mozga
Sledeći uslovi i situacije mogu vremenom oslabiti zidove vaših arterija:
- Pušenje
- Visok krvni pritisak
- Zloupotreba supstanci, posebno kokaina
- Prekomerna upotreba alkohola
Većina ljudi sa nerupturiranom aneurizmom mozga ne zna da je imaju. Lekar je može otkriti tokom snimanja mozga, kao što su MRI ili CT skeniranje. Pored ovih testova, mogu se uraditi i cerebralna angiografija i analiza cerebrospinalne tečnosti (CST).
Kako se leče aneurizme mozga?
Glavni cilj lečenja aneurizme mozga je zaustavljanje ili smanjenje protoka krvi u aneurizmi. Curenje ili pucanje zahteva hitnu operaciju, dok lečenje nepuknute aneurizme zavisi od okolnosti, veličine, lokacije i vaskularne anatomije pacijenta. Manje, asimptomatske aneurizme prate se serijskim snimanjem, dok se velike ili simptomatske leče endovaskularno.
Kod puknutih aneurizmi, pored operacije, koriste se lekovi protiv napadaja, blokatori kalcijumovih kanala i šant za odvođenje cerebrospinalne tečnosti. Pacijenti često zahtevaju fizičku, govornu i radnu terapiju radi povratka funkcije i prilagođavanja trajnim posledicama.
Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs
