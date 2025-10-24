Slušaj vest

Na Međunarodnom simpozijumu o glavoboljama - "Glavobolje kroz nauku i praksu", koji je održan u Beogradu u organizaciji Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije, Klinike za neurologiju UKCS, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Migrene asocijacije Srbije, neurolog dr Aleksandra Radojičić podsetila je da migrena predstavlja najčešći razlog zbog kojeg se pacijenti s glavoboljama obraćaju lekaru i da je ujedno jedan od vodećih uzroka onesposobljenosti kod mladih osoba, naročito žena.

- Postoji gotovo 300 različitih tipova glavobolja, ali nijedna ne utiče na kvalitet života kao migrena. To je hronično neurološko oboljenje koje se ispoljava jakim, pulsirajućim bolovima u glavi, često praćenim mučninom, povraćanjem, osetljivošću na svetlost i zvuke. Napadi mogu da traju od nekoliko sati do tri dana i potpuno onesposobe osobu za svakodnevne aktivnosti - objašnjava dr Radojičić.

Neurolog dr Aleksandra Radojčić Foto: Milena Anđela

Migrena, kako dodaje, ima izraženu naslednu komponentu, jer osobe čiji roditelji pate od migrene imaju znatno veći rizik da je i same razviju. Iako se javlja već u adolescenciji, svoj vrhunac najčešće dostiže u četrdesetim godinama života, a kod žena često postoji povezanost s hormonskim promenama.

Novine u lečenju

U lečenju se primenjuju dve strategije - terapija zaustavljanja napada i preventivna terapija, koja se uvodi kada se napadi javljaju četiri ili više dana mesečno.

- Preventivni lekovi su se ranije preuzimali iz drugih oblasti medicine, a korišćeni su antidepresivi, antiepileptici ili lekovi za srce, koji su empirijski pokazali efikasnost u smanjenju učestalosti napada. Međutim, njihovo dugotrajno uzimanje često je bilo praćeno neželjenim efektima - navodi ona.

Migrena u brojkama *U Srbiji se procenjuje da od Migrena boluje oko pola miliona ljudi.

*Istraživanje je pokazalo da 16,53% zaposlenih u Srbiji ima migrenu; što znači da otprilike svaki šesti do sedmi radno aktivan čovek ima ovaj problem.

*Jedna anketa pokazuje da 60% ispitanika sa migrenom izjavljuje da izostaje sa posla u proseku gotovo pet radnih dana mesečno.

*Kod žena je rizik da pate od migrene tri puta veći nego kod muškaraca.

Prekretnicu su doneli novi, inovativni lekovi koji ciljano deluju na mehanizme migrene, a ovih lekova ima i u Srbiji, ali ne o trošku RFZO. Ova terapija je veliki napredak, jer se bolje podnosi, efikasnija je i značajno poboljšava kvalitet života pacijenata, ističe dr Radojičić.

Kod učestalih glavobolja se ne preporučuju analgeticu, već lekovi za migrenu (triptani) Foto: Shutterstock

Šaka analgetika mesečno

Doktorka napominje i da bi uzimanje lekova kod "običnih" glavobolja trebalo da bude pažljivo prilagođeno učestalosti napada. Ljudi ih takođe uzimaju kasno, kad glavobolja dostigne maksimum, što je čest uzrok neefikasnosti terapije.