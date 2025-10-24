Slušaj vest

Poliomijelitis (polio), poznatiji kao dečja paraliza, virusno je oboljenje koje najčešće pogađa decu mlađu od pet godina. U težim slučajevima može da izazove paralizu mišića, najčešće nogu, ali i respiratornih mišića, što može da bude životno ugrožavajuće.

Zahvaljujući vakcinaciji, bolest je danas gotovo iskorenjena u svetu, a u Srbiji nije zabeležen nijedan slučaj već decenijama. Ipak, Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF upozoravaju da virus i dalje kruži u pojedinim zemljama, poput Pakistana i Avganistana, te da postoji rizik ponovnog unošenja ako se smanji obuhvat imunizacijom.

Ovogodišnja tema "End Polio: Every Child, Every Vaccine, Everywhere" podseća da nijedno dete, bilo gde u svetu, ne sme ostati nezaštićeno. Vakcinacija je i dalje najefikasniji način da se dečja paraliza zauvek spreči.

Šta se dešava u organizmu?

Poliomijelitis je izuzetno zarazna bolest koja se prenosi sa osobe na osobu, najčešće putem kontaminirane hrane i vode. Virus ulazi u telo kroz usta i razmnožava se u crevima, odakle može da dospe u nervni sistem i izazove paralizu. U težim slučajevima napada mišiće zadužene za disanje, pa može da ima i fatalan ishod.

Kao posledicu najčešće ostavlja paralizu nogu

Početni simptomi su slični gripu: povišena temperatura, umor, glavobolja, povraćanje, ukočen vrat i bol u udovima. Kod jednog od 200 zaraženih razvija se trajna paraliza, a od tih slučajeva pet do deset odsto završava smrtnim ishodom zbog paralize disajnih mišića.

Prevencija je jedino pravo oružje

Lek protiv poliomijelitisa ne postoji, ali vakcina pruža doživotnu zaštitu ako se primi u punom broju doza. Zahvaljujući redovnoj imunizaciji dece, Srbija i dalje uspešno održava status zemlje bez poliomijelitisa.

Da bi tako i ostalo, neophodno je da zdravstveni radnici redovno proveravaju da li su deca mlađa od pet godina primila sve doze vakcine i eventualne podsetnike, a roditelji da prate preporuke pedijatra i ne odlažu imunizaciju. Pored toga, važnu ulogu u sprečavanju širenja virusa imaju osnovne higijenske navike kao što su pranje ruku, bezbedna voda i adekvatni sanitarni uslovi.

Ne postoji lek protiv poliomijelitisa, ali postoji veoma efikasna prevencija

Putnici koji borave u zemljama gde polio još postoji trebalo bi da se informišu o preporukama zdravstvenih vlasti i, ukoliko je potrebno, prime dodatnu dozu vakcine pre puta.