Ne možete da stignete pregled u roku od 30 dana? Imate pravo na rešenje koje mnogi ne koriste
Zdravstvena zaštita u državnim ustanovama finansira se iz obaveznog osiguranja preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). To znači da osiguranim licima, osim propisane participacije, ne sme biti naplaćena nijedna dodatna usluga koja spada u pravo iz osiguranja.
Ali, ako određenu zdravstvenu uslugu ne možete da dobijete u roku od 30 dana, imate pravo da pregled, dijagnostiku ili rehabilitaciju obavite privatno, a RFZO vam zatim vraća novac, u visini stvarnih troškova, umanjenih za participaciju.
Kada imate pravo na refundaciju
Mogućnost povraćaja postoji za specijalističke i kontrolne preglede, laboratorijske analize, rendgenske i ultrazvučne preglede, kao i medicinsku rehabilitaciju u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.
Pravo na refundaciju odnosi se samo na zdravstvene usluge koje spadaju u obavezno osiguranje, dok troškovi dodatnih, estetskih ili usluga po izboru pacijenta ne mogu biti refundirani.
Izuzetak su usluge sa listama čekanja, kao što su magnetna rezonanca, skener, koronarografija, bajps operacije ili ugradnja endoproteze kuka.
Koja vam je dokumentacija potrebna
Da biste ostvarili pravo na refundaciju, potrebno je da od državne ustanove dobijete potvrdu o nemogućnosti pružanja usluge u roku od 30 dana (obrazac PZ) ili da lekar na uputu napiše i overi datum zakazanog pregleda.
Zahtev za refundaciju može se podneti u roku od šest meseci od dana kada ste platili zdravstvenu uslugu. RFZO odluku donosi nakon provere dokumentacije, a isplata se vrši na račun osiguranika.
Zatim uslugu možete obaviti privatno, a u matičnoj filijali RFZO podnosite zahtev na obrascu REF1, koji se dobija u filijali ili preuzima sa sajta RFZO.
Uz zahtev se prilažu potvrda PZ i originalni računi i medicinska dokumentacija. Ako fond utvrdi da je zahtev osnovan, novac se vraća na vaš račun.
Izvor: Rfzo.rs/Zdravlje.kuri.rs