Zdravstvena zaštita u državnim ustanovama finansira se iz obaveznog osiguranja preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). To znači da osiguranim licima, osim propisane participacije, ne sme biti naplaćena nijedna dodatna usluga koja spada u pravo iz osiguranja.

Ali, ako određenu zdravstvenu uslugu ne možete da dobijete u roku od 30 dana, imate pravo da pregled, dijagnostiku ili rehabilitaciju obavite privatno, a RFZO vam zatim vraća novac, u visini stvarnih troškova, umanjenih za participaciju.

Kada imate pravo na refundaciju

Mogućnost povraćaja postoji za specijalističke i kontrolne preglede, laboratorijske analize, rendgenske i ultrazvučne preglede, kao i medicinsku rehabilitaciju u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Dodatne usluge po izboru Pravo na refundaciju odnosi se samo na zdravstvene usluge koje spadaju u obavezno osiguranje, dok troškovi dodatnih, estetskih ili usluga po izboru pacijenta ne mogu biti refundirani.

Izuzetak su usluge sa listama čekanja, kao što su magnetna rezonanca, skener, koronarografija, bajps operacije ili ugradnja endoproteze kuka.

Koja vam je dokumentacija potrebna

Da biste ostvarili pravo na refundaciju, potrebno je da od državne ustanove dobijete potvrdu o nemogućnosti pružanja usluge u roku od 30 dana (obrazac PZ) ili da lekar na uputu napiše i overi datum zakazanog pregleda.

U roku od šest meseci Zahtev za refundaciju može se podneti u roku od šest meseci od dana kada ste platili zdravstvenu uslugu. RFZO odluku donosi nakon provere dokumentacije, a isplata se vrši na račun osiguranika.

Zatim uslugu možete obaviti privatno, a u matičnoj filijali RFZO podnosite zahtev na obrascu REF1, koji se dobija u filijali ili preuzima sa sajta RFZO.