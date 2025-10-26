Slušaj vest

Zdravstvena zaštita u državnim ustanovama finansira se iz obaveznog osiguranja preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). To znači da osiguranim licima, osim propisane participacije, ne sme biti naplaćena nijedna dodatna usluga koja spada u pravo iz osiguranja.

Ali, ako određenu zdravstvenu uslugu ne možete da dobijete u roku od 30 dana, imate pravo da pregled, dijagnostiku ili rehabilitaciju obavite privatno, a RFZO vam zatim vraća novac, u visini stvarnih troškova, umanjenih za participaciju.

Kada imate pravo na refundaciju

Mogućnost povraćaja postoji za specijalističke i kontrolne preglede, laboratorijske analize, rendgenske i ultrazvučne preglede, kao i medicinsku rehabilitaciju u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Dodatne usluge po izboru

Pravo na refundaciju odnosi se samo na zdravstvene usluge koje spadaju u obavezno osiguranje, dok troškovi dodatnih, estetskih ili usluga po izboru pacijenta ne mogu biti refundirani.

Izuzetak su usluge sa listama čekanja, kao što su magnetna rezonanca, skener, koronarografija, bajps operacije ili ugradnja endoproteze kuka.

pregled skenerom
Izuzetak su magnetna rezonanca, skener, koronarografija, bajps operacije, endoproteze kuka Foto: Jozef Polc / Alamy / Profimedia

Koja vam je dokumentacija potrebna

Da biste ostvarili pravo na refundaciju, potrebno je da od državne ustanove dobijete potvrdu o nemogućnosti pružanja usluge u roku od 30 dana (obrazac PZ) ili da lekar na uputu napiše i overi datum zakazanog pregleda.

U roku od šest meseci

Zahtev za refundaciju može se podneti u roku od šest meseci od dana kada ste platili zdravstvenu uslugu. RFZO odluku donosi nakon provere dokumentacije, a isplata se vrši na račun osiguranika.

Zatim uslugu možete obaviti privatno, a u matičnoj filijali RFZO podnosite zahtev na obrascu REF1, koji se dobija u filijali ili preuzima sa sajta RFZO.

Uz zahtev se prilažu potvrda PZ i originalni računi i medicinska dokumentacija. Ako fond utvrdi da je zahtev osnovan, novac se vraća na vaš račun.

 Izvor: Rfzo.rs/Zdravlje.kuri.rs

Dva puta do inovativnih terapija: Kako izgleda procedura u Srbiji i kome se obratiti?

Ne propustiteVestiDečja paraliza gotovo iskorenjena, ali borba još traje: Vakcinacija je jedino oružje protiv povratka bolesti
vakcina shutterstock_2521177677.jpg
VestiŠesti „Ružičasti koncert“ kao podsetnik na značaj prevencije raka dojke: "Čuvam sebe jer volim tebe"
Domina Spasić i Teuta Asllani
VestiGrip zvanično potvrđen u Srbiji: Prvi slučajevi u četiri okruga, među obolelima najviše dece
virus gripa
VestiNovi efekat RNK vakcina protiv kovida: Studija otkriva da osnažuju imunitet obolelih od raka i produžavaju im život
medicinski radnik u mantilu sa plavim rukavicama drži špric i iglu, ilustracija sa grafuičkim prikazom kovid virusa