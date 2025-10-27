Struka traži da se testiranje na hepatitis uključi u redovne sistematske preglede: 60% karcinoma može da se spreči
Ovaj dokument nastao je kao rezultat saradnje struke i pacijenata na nedavnom Okruglom stolu posvećenom bolestima jetre.
- Ovaj poziv na akciju je zajednički glas struke i pacijenata — da se bolesti jetre otkrivaju ranije i da nijedan pacijent ne ostane "nevidljiv” - izjavila je Ivana Dragojević, predsednica Udruženja HRONOS i podpredsednica Evropskog udruženja pacijenata za bolesti jetre (ELPA).
Konferencija za medije organizovana ovim povodom ujedno je završni događaj u okviru kampanje „Misli o svojoj jetri", koja traje šest meseci i sprovodi se kroz edukativne postere, infografike i video sadržaje u gradskom prevozu širom Srbije.
Ovogodišnja kampanja, počela je 15. avgusta povodom Svetskog dana hepatitisa, trajaće šest meseci i ima za cilj kontinuitet edukacije građana o zdravlju jetre.
- Važno je insistirati na testiranju, kada idete kod lekara zatražite i to testiranje, bićete srećni ako ste negativni, što je veža verovatnoća, a ako ste pozivitni, znaćete na vremekako biste se adekvatno lečili - rekla je prof. dr Ivana Milošević, gastroenterohepatolog, sa Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS.
Poster, infografika i video spot sa QR kodom postavljeni su u vozilima gradskog prevoza u Beogradu (5 linija), Novom Sadu i Nišu, a vode na portal www.hronos.rs gde su dostupni edukativni tekstovi o hepatitisu B i C i koje su pripremili naši renomirani stručnjaci, kao i spisak DPTS centara u Srbiji gde se građani mogu besplatno testirati na virusne hepatitise.
- Naś cilj je da svaka poruka o zdravlju jetre dopre do što većeg broja ljudi — kroz gradski prevoz, kroz lekare primarne zaštite i kroz edukaciju u zajednici - rekla je Dragojević.
Jetra je najveći unutrašnji organ u našem telu koji, ima veliku regenerativnu sposobnost. Recimo, nakon težeg oblika akutnog hepatitisa – jetra se u potpunosti oporavi i sve prođe bez posledica.
Oktobar mesec podizanja svesti o karcinomu jetre
Oktobar mesec HRONOS je obeležio organizacijom Okruglog stola o zdravstvenim izazovima u lečenju bolesti jetre u Srbiji, na kojem su infektolozi, gastroenterolozi, onkolozi, radiolozi i pacijenti analizirali stanje u oblasti HBV, HOJ, MASLD i HCC, svako iz svoje vizure i ekspertize, a onda zajednički formulisali smernice za dalje korake.
Kako je istaknuto na sastanku, Srbija je postigla vidan napredak zahvaljujući Nacionalnom vodiču za virusne hepatitise, ali su i dalje potrebni:
- standardizovan skrining i nadzor kod rizičnih grupa
- jačanje multidisciplinarnih timova
- decentralizacija lečenja
Poziv na akciju - zajednički put ka boljem zdravlju
Dokument „Poziv na akciju" donosi konkretne predloge za jačanje sistema ranog otkrivanja i praćenja bolesti jetre, podizanje svesti o doniranju organa, promociju zdravih stilova života, obaveznu imunizaciju protiv HBV-a za sve profesije u riziku, uključivanje pacijenata u kreiranje politika i edukaciju zajednice.
Čak 60 odsto karcinoma jetre može da se spreči -pravovremenim lečenjem hepatitisa, zdravim stilovima života i redovnim kontrolama.
Zato se građanima preporučuje da učine testiranje navikom, a ne dijagnozom iznenađenja, jer je važno da znate svoj status.
- Rano otkrivanje znači uspešno lečenje, i svaka testirana osoba je jedan spašen život - poručila je Dragojević.
Svi bi trebalo da se barem jednom u životu testiraju na hepatitis: Nelečena infekcija može dovesti do raka jetre