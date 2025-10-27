Slušaj vest

Ovaj dokument nastao je kao rezultat saradnje struke i pacijenata na nedavnom Okruglom stolu posvećenom bolestima jetre.

- Ovaj poziv na akciju je zajednički glas struke i pacijenata — da se bolesti jetre otkrivaju ranije i da nijedan pacijent ne ostane "nevidljiv” - izjavila je Ivana Dragojević, predsednica Udruženja HRONOS i podpredsednica Evropskog udruženja pacijenata za bolesti jetre (ELPA).

Konferencija za medije organizovana ovim povodom ujedno je završni događaj u okviru kampanje „Misli o svojoj jetri", koja traje šest meseci i sprovodi se kroz edukativne postere, infografike i video sadržaje u gradskom prevozu širom Srbije.

Ovogodišnja kampanja, počela je 15. avgusta povodom Svetskog dana hepatitisa, trajaće šest meseci i ima za cilj kontinuitet edukacije građana o zdravlju jetre.

- Važno je insistirati na testiranju, kada idete kod lekara zatražite i to testiranje, bićete srećni ako ste negativni, što je veža verovatnoća, a ako ste pozivitni, znaćete na vremekako biste se adekvatno lečili - rekla je prof. dr Ivana Milošević, gastroenterohepatolog, sa Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS.

Učesnici konferencije govorili su o dokumentu "Poziv na akciju", ali i o načinima lečenja i simptoima hepatitisa i drugih bolesti jetre Foto: Press Centar UNS

Poster, infografika i video spot sa QR kodom postavljeni su u vozilima gradskog prevoza u Beogradu (5 linija), Novom Sadu i Nišu, a vode na portal www.hronos.rs gde su dostupni edukativni tekstovi o hepatitisu B i C i koje su pripremili naši renomirani stručnjaci, kao i spisak DPTS centara u Srbiji gde se građani mogu besplatno testirati na virusne hepatitise.

- Naś cilj je da svaka poruka o zdravlju jetre dopre do što većeg broja ljudi — kroz gradski prevoz, kroz lekare primarne zaštite i kroz edukaciju u zajednici - rekla je Dragojević.

Jetra je najveći unutrašnji organ u našem telu koji, ima veliku regenerativnu sposobnost. Recimo, nakon težeg oblika akutnog hepatitisa – jetra se u potpunosti oporavi i sve prođe bez posledica.

Oktobar mesec podizanja svesti o karcinomu jetre

Oktobar mesec HRONOS je obeležio organizacijom Okruglog stola o zdravstvenim izazovima u lečenju bolesti jetre u Srbiji, na kojem su infektolozi, gastroenterolozi, onkolozi, radiolozi i pacijenti analizirali stanje u oblasti HBV, HOJ, MASLD i HCC, svako iz svoje vizure i ekspertize, a onda zajednički formulisali smernice za dalje korake.

Kako je istaknuto na sastanku, Srbija je postigla vidan napredak zahvaljujući Nacionalnom vodiču za virusne hepatitise, ali su i dalje potrebni:

standardizovan skrining i nadzor kod rizičnih grupa

jačanje multidisciplinarnih timova

decentralizacija lečenja

Bolesti jetre često nastaju postepeno i mogu dugo ostati neprimećene, zbog toga važno je da ih na vreme primetite Foto: Shutterstock

Poziv na akciju - zajednički put ka boljem zdravlju

Dokument „Poziv na akciju" donosi konkretne predloge za jačanje sistema ranog otkrivanja i praćenja bolesti jetre, podizanje svesti o doniranju organa, promociju zdravih stilova života, obaveznu imunizaciju protiv HBV-a za sve profesije u riziku, uključivanje pacijenata u kreiranje politika i edukaciju zajednice.

Znanje je najbolja prevencija Čak 60 odsto karcinoma jetre može da se spreči -pravovremenim lečenjem hepatitisa, zdravim stilovima života i redovnim kontrolama.

Zato se građanima preporučuje da učine testiranje navikom, a ne dijagnozom iznenađenja, jer je važno da znate svoj status.

- Rano otkrivanje znači uspešno lečenje, i svaka testirana osoba je jedan spašen život - poručila je Dragojević.