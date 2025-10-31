Slušaj vest

Iako metoda još nije spremna za kliničku primenu, testirana je kod osoba kojima je Parkinsonova bolest nedavno dijagnostikovana i pokazala se efikasnom - pružajući neinvazivan način za otkrivanje i praćenje napredovanja bolesti pre nego što se pojave izraženi simptomi.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Neurotherapeutics, a proistekli su iz saradnje naučnika sa Instituta za neuronauke (zajednički centar UMH i CSIC), Instituta za zdravstvena i biomedicinska istraživanja u Alikanteu (ISABIAL), Instituta za zdravlje Karlos III i bolnice „12 de Oktubre“ u Madridu.

Parkinsonova bolest pogađa oko 12 miliona ljudi širom sveta. To je drugi najčešći neurodegenerativni poremećaj i jedan od vodećih uzroka neurološke onesposobljenosti. Jedan od najvećih izazova u istraživanju ove bolesti jeste postavljanje dijagnoze pre nego što se pojave izraženi motorički simptomi.

Trenutno se dijagnoza postavlja tek nakon kliničkog pregleda, kada su vidljivi simptomi već prisutni.

- Međutim, drhtanje se javlja tek kada je oštećenje nervnog sistema već značajno i može se pomešati sa drugim poremećajima - objašnjava profesor UMH-a, Horhe Manzanarez, koji je predvodio istraživanje.

parkinsonova bolest shutterstock_1317004691.jpg
Drhtanje se javlja tek kada je oštećenje nervnog sistema već značajno i može se pomešati sa drugim poremećajima Foto: Shutterstock

Manje invazivan način dijagnoze 

Do skoro je jedina pouzdana dijagnoza mogla da se postavi tek nakon smrti pacijenta, analizom moždanog tkiva. Zbog toga je od presudnog značaja razvoj brzih i minimalno invazivnih metoda koje mogu da otkriju bolest u ranijoj fazi.

Metoda koju je razvila ekipa sa UMH-a zahteva samo uzimanje uzorka krvi. Analiza, koja se obavlja pomoću opreme već dostupne u mnogim bolničkim laboratorijama, otkriva genetske promene povezane sa bolešću u njenim najranijim fazama.

Manzanarez objašnjava da, kao i sve ćelije, i krvne ćelije sadrže genetske informacije, ali da nisu svi geni aktivni u svakom trenutku. Neki se „uključuju“ ili „isključuju“ u zavisnosti od potreba organizma — na primer, tokom infekcije ili razvoja bolesti.

Korišćenjem sekvenciranja i bioinformatičke analize, tim je identifikovao više od dvadeset gena čija je aktivnost bila promenjena kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću koji još nisu započeli farmakološko lečenje.

- Ove promene nisu prisutne kod zdravih osoba. To ukazuje da bi one mogle da posluže kao pouzdani dijagnostički markeri, ali i da pruže uvid u biološke mehanizme koji stoje iza razvoja i napredovanja bolesti - navodi Marina Giljot, doktorandkinja koja je sprovodila analize genske ekspresije zajedno sa naučnikom CSIC-a, Hoseom P. Lopes-Atalajom.

Doktor i hologramski prikaz DNK, lekova i čoveka
U ukupno 22 gena otkrivena je različita ekspresija između pacijenata sa Parkinsonovom bolešću i zdravih dobrovoljaca Foto: Shutterstock

Upala i imuni sistem igraju ulogu u razvoju bolesti

U ukupno 22 gena otkrivena je različita ekspresija između pacijenata sa Parkinsonovom bolešću i zdravih dobrovoljaca. Neki od njih učestvuju u imunološkim odgovorima, što podržava hipotezu da upala i imuni sistem igraju ulogu u razvoju bolesti. Drugi su povezani sa molekularnim transportom unutar moždanog tkiva i homeostazom gvožđa - procesima koji su ranije povezivani sa neurotoksičnošću.

Pored promena u genskoj ekspresiji, istraživači su otkrili i promene u ćelijskim putevima koji utiču na preživljavanje, zapaljenske procese, ćelijsku smrt i sastav imunih ćelija.

- Još uvek ne razumemo u potpunosti kako Parkinsonova bolest nastaje i napreduje, a postojeći tretmani imaju ograničenu efikasnost - kaže Manzanarez, izražavajući nadu da će ovakve analize u budućnosti pomoći u razvoju personalizovanih, efikasnijih terapija.

U studiji je učestvovalo 23 pacijenata sa parkinsonizmom i 16 zdravih osoba u kontrolnoj grupi. Iako je uzorak relativno mali, rezultati su u skladu sa nalazima nezavisnih istraživanja sprovedenih u Italiji i Sjedinjenim Državama tokom protekle decenije, što potvrđuje dijagnostički potencijal ove metode.

Izvor: news-medical.net/zdravlje.kurir.rs

Pet najčešćih pitanja o Parkinsonovoj bolesti: Drhtanje ruku nije jedini simptom, evo koji još znakovi su alarm za uzbunu

Ne propustiteVestiMuškarci suočeni s dvostruko većim rizikom od Parkinsonove bolesti: Nova studija otkriva glavnog krivca
parkinsonova bolest shutterstock_1317004691.jpg
VestiKako su virusi povezani sa Parkinsonovom i Alchajmerovom bolešću? Evo šta kaže naučna studija
Vakcina protiv koronavirusa
Vesti„Pregorele“ moždane ćelije krivci za Parkinsonovu bolest: Naučnici objašnjavaju povezanost
mozak shutterstock_2284571133.jpg
BolestiUšni vosak može otkriti Parkinsonovu bolest, tvrde stručnjaci: Korak do neinvazivnog alata za ranu dijagnozu
ciscenje-usiju-profimedia0281732840.jpg