Više od trećine žena doživljava ometajuće simptome menopauze koji mogu trajati duže od decenije, značajno utičući na posao, dom i kvalitet života

Slušaj vest

Lek je prethodno uspešno testiran u UVA Health i drugim ustanovama u Sjedinjenim Državama i širom sveta.

Utvrđeno je da lek, elinzanetant, značajno smanjuje i učestalost i intenzitet valunga, istovremeno poboljšavajući san i kvalitet života žena. Nehormonski lek ne sadrži estrogen i nudi važnu novu opciju za žene koje ne mogu ili ne žele da koriste postojeće opcije lečenja zbog potencijalnih neželjenih efekata, rekla je istraživačica dr med. Džoan V. Pinkerton, direktorka za zdravlje srednjih godina u UVA Health.

- Više od trećine žena doživljava ometajuće simptome menopauze koji mogu trajati duže od decenije, značajno utičući na posao, dom i kvalitet života. Mnoge simptomatske žene u menopauzi i dalje pate bez lečenja i podrške - rekla je Pinkerton, vodeća žena u SAD za kliničko ispitivanje Oazis II koje je testiralo lek.

- Sa odobrenjem FDA za elinzanetant, žene će imati pristup novoj, bezbednoj i efikasnoj terapiji za ublažavanje vrućih talasa i noćnog znojenja. Zbog svog dvostrukog antagonizma receptora, studije su takođe pokazale poboljšanja sna i raspoloženja.

Valunge uzrokuje smanjen nivo estrogena tokom menopauze Foto: Shutterstock

Vrući talasi i drugi simptomi menopauze

Valunge uzrokuje smanjen nivo estrogena tokom menopauze, a kod nekih žena i godinama nakon toga.

Hormonska terapija je najefikasniji tretman za simptome menopauze, ali može imati neželjene efekte – obično blage – kao što su osetljivost dojki, nadimanje, glavobolje ili krvarenje. Ređe, dugotrajna hormonska terapija, posebno oralna terapija, može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka ili moždanog udara ili povećati rizik od određenih vrsta raka, poput raka materice, ako se estrogen koristi sam bez antagonista materice. Postoje i kontraindikacije, kao što je prethodna istorija stvaranja krvnih ugrušaka ili karcinoma osetljivih na estrogen, koje sprečavaju žene da primaju ovaj tretman.

Pinkerton i kolege širom Sjedinjenih Država, Evrope i Izraela testirali su elinzanetant u dvostruko slepim ispitivanjima Oaza kako bi videli da li može ponuditi novu alternativu. Uključili su žene u postmenopauzi starosti od 40 do 65 godina sa umerenim do jakim valovima vrućine, randomizujući ih da primaju ili 120 mg elinzanetanta dnevno tokom 26 nedelja ili placebo tokom 12 nedelja, nakon čega sledi 14 nedelja elinzanetanta.

Valunge uzrokuje smanjen nivo estrogena tokom menopauze, a kod nekih žena i godinama nakon toga Foto: Shutterstock

Rezultati istraživanja

Žene koje su primale elinzanetant prijavile su brza poboljšanja simptoma i kvaliteta života.

Pored procene dejstva leka na valunge vrućine i poremećaje spavanja, istraživači su takođe tražili potencijalne neželjene efekte. Glavobolja i umor bili su najčešći, ali su bili blagi. Nije bilo ozbiljnih neželjenih efekata, što je otvorilo put za odobrenje leka od strane FDA.