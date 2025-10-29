Međunarodni dan nege i podrške: Teret brige i dalje nose žene, a mnoge od njih ostaju nevidljive
Povodom Međunarodnog dana nege i podrške u Beogradu je održan skup "Osnaživanje neformalnih staratelja i starateljki" posvećen ljudima koji svakodnevno brinu o bolesnim članovima porodice, starijima ili osobama sa invaliditetom, najčešće bez ikakve finansijske naknade i institucionalne podrške.
Procene pokazuju da su čak 80 odsto neformalnih negovatelja u Srbiji žene, a vrednost tog neplaćenog rada procenjuje se na gotovo petinu BDP-a zemlje. Iako predstavljaju ključni oslonac zdravstvenog sistema, njihov rad najčešće prolazi neprimećeno.
- Briga o porodici, starijima i bolesnima nije samo privatna stvar, već pitanje ravnopravnosti i javnog interesa. Kada žene svakodnevno provode sate u neplaćenim poslovima, to utiče na njihov profesionalni, ekonomski i lični razvoj - istakla je ministarka Tatjana Macura, pozivajući na ravnomerniju raspodelu obaveza i promenu društvenih stereotipa.
Nevidljivi heroj svakodnevice
Istraživanja pokazuju da 89 odsto neformalnih negovatelja stavlja potrebe osobe o kojoj brinu ispred sopstvenog zdravlja, dok prosečno sedmično provedu više od 30 sati u nezi. Većina priznaje da im je zbog toga narušen privatni život i da se osećaju iscrpljeno i usamljeno.
- U prvom trenutku svi vam ponude pomoć, ali to kratko traje. Ljudi ne razumeju koliko briga o voljenoj osobi menja vaš život, prioritete i energiju. Nije mi potrebna fizička pomoć, ali mi mnogo znači razumevanje - ispričao je Ivan Milenović, koji godinama brine o supruzi sa multiplom sklerozom.
Još težu svakodnevicu imaju oni koji brinu o osobama s demencijom.
- Negovatelji se u tim situacijama suočavaju sa znatno višim nivoima stresa, depresije i fizičke iscrpljenosti nego porodice koje brinu o osobama s drugim terminalnim oboljenjima. Potrebna im je podrška kako bi zaštitili sopstveno zdravlje, kao i više informacija i obuka koje bi im pomogle da kvalitetnije brinu o svojim najbližima. Važna je i preraspodela neplaćenog rada između porodice i lokalne zajednice - istakla je Nadežda Satarić iz organizacije Snaga prijateljstva - Amity i Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest.
Briga kao društvena odgovornost
Predstavnici udruženja pacijenata i organizacija civilnog društva istakli su da briga ne sme da bude samo privatno opterećenje, već zajednička odgovornost države, lokalne zajednice i društva u celini.
- Psihosocijalno savetovalište za osobe koje žive sa multiplom sklerozom i njihove porodice postoji već više od dve decenije i pokazalo je koliko je kontinuirana podrška važna za negovatelje - navela je Vanja Taleski iz MS društva Srbije.
UN Women Srbija podseća da žene i dalje obavljaju čak 76 odsto neplaćenog rada brige i nege u svetu.
- Briga nije samo pitanje jednakosti, već i ekonomski i društveni izazov. Potrebna su ulaganja u servise podrške i priznavanje rada u oblasti nege kroz zakone i politike - istakla je Milana Rikanović, direktorka UN Women Srbija.
Neformalni staratelji i starateljke ponosno nose svoju ulogu, ali njihova snaga ima granice. Podrška koju zaslužuju nije samo moralna obaveza, već ulaganje u zdravlje i humanost celog društva, poruka je skupa.
