Širom sveta danas se obeležava Svetski dan psorijaze, hronične zapaljenske bolesti kože.

Prema procenama, od psorijaze boluje između 125 i 150 miliona ljudi širom sveta, odnosno dva do tri procenta svetske populacije. Procenjuje se da je u Srbiji oko 140.000 obolelih, što odgovara prevalenciji od približno dva procenta stanovništva, slično evropskom proseku.

Dok se većina ljudi teško oprašta od kratkih rukava i letnjih temperatura, oboleli od psorijaze konačno mogu bez pitanja pokriti ruke i noge i sakriti kožu od znatiželjnih pogleda.

Ispod odeće, skrivene od znatiželjnih pogleda su crvene ploče koje se perutaju, a neretko i svrbe – kožna obeležja koja se najčešće javljaju na laktovima, kolenima, trupu i vlasištu.

Međutim, psorijaza nije samo estetski problem. To je ozbiljna, doživotna bolest koja značajno narušava kvalitet života obolelih, kako u fizičkom, tako i u psihološkom i socijalnom smislu.

Uz samu bolest, često se javljaju i pridružena oboljenja poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i gojaznosti, dok se kod oko 30 odsto pacijenata razvija i psorijazni artritis. Oboleli od psorijaze često se suočavaju sa stigmom i socijalnim neprihvatanjem, što može dovesti do anksioznosti, depresije, pa čak i suicidalnih misli.

Udruženje pacijenata „Pacijenti protiv psorijaze – 3P" organizuje niz aktivnosti u cilju podizanja svesti javnosti o ovom oboljenju i dostupnosti efikasnih i bezbednih terapija.

– Naš cilj je da ohrabrimo obolele da se obrate dermatologu i time preuzmu aktivnu ulogu u sopstvenom lečenju – poručuje Vladimir Kecić, predsednik Udruženja 3P i dodaje:

– Danas je, zahvaljujući najsavremenim terapijama koje su dostupne u Srbiji o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, moguće osloboditi se od simptoma, imati čistu kožu i voditi kvalitetniji život.

U Srbiji je na raspolaganju dovoljan broj lekova za lokalnu i sistemsku primenu, uključujući biološku terapiju.

Umerene i teške forme psorijaze mogu se kontrolisati sistemskom konvencionalnim lekovima i biološkom terapijom, a biološke lekove osim što su efikasni pacijenti dobro podnose.

Pacijenti sa srednje teškim i teškim oblicima psorijaze, kao i oni koji se suočavaju sa lošim kvalitetom života zbog ove bolesti, imaju pravo na biološku terapiju, a uslov je da je pacijent lečen bar jednom od konvencionalnih sistemskih terapija koja nije dala rezultate. Posebna pažnja se posvećuje onima koji imaju promene na osetljivim delovima tela, uključujući lice, kosmati deo glave, šake, stopala i genitalnu regiju.

– Pacijenti sa psorijazom nemaju nijedan razlog da se ne leče s obzirom na dostupnost svih efikasnih terapija u Srbiji – ističe Kecić i naglašava:

-– Prvi korak ka boljoj kontroli bolesti jeste razgovor sa dermatologom u vašem lokalnom zdravstvenom centru. Uz odgovarajuću terapiju, bolest se može držati pod kontrolom, pacijent može imati čistu kožu i komplikacije se mogu prevenirati, a pacijentima omogućiti da se vrate svojim svakodnevnim aktivnostima bez tereta stigme i nelagodnosti.

Udruženje 3P poziva sve zainteresovane da se informišu putem profila na društvenim mrežama – Facebook, Instagram i LinkedIn – gde se redovno objavljuju edukativni sadržaji, iskustva pacijenata i saveti stručnjaka.

– Kada je pacijent informisan i edukovan o svojoj bolesti i lečenju, on je motivisaniji da se aktivno uključi u proces lečenja i zajedno sa svojim dermatologom napravi plan lečenja koji će omogućiti bolju kontrolu psorijaze i samim tim, bolji kvalitet života. Kad razgovarate sa dermatologom, važno je da objasnite kako psorijaza utiče na svaki aspekt vašeg života, a ne samo na kožu. Na taj način, dajući potpunu sliku, vaš dermatolog može proceniti da li su potrebne promene u trenutnom lečenju – zaključuje Kecić.

Ključno da svako dobije adekvatnu terapiju, što će dovesti do povlačenja promena na koži ili potpune čiste kože Foto: Profimedia

Svetski dan Svetski dan psorijaze se obeležava 29. oktobra svake godine, sa ciljem da se podigne svest javnosti o značaju pravovremenog prepoznavanja simptoma, dostupnim terapijama i potrebama pacijenata.