Edukativnim skupom, Udruženje LIPA želi da podigne svest o ovoj bolesti i problemima sa kojima se suočavaju pacijenti i njihove porodice, kao i da ukaže na značaj ranog otkrivanja, prepoznavanja simptoma i adekvatnog lečenja pacijenata sa policitemijom verom (PV).

Na edukativnom skupu o bolesti, dijagnostici i inovativnim terapijskim modalitetima koji se koriste u lečenju pacijenata sa policitemijom verom čiju dijagnozu u Srbiji na godišnjem nivou dobije oko 100 osoba.

O tome koji su izazovi na putu pacijenata i kako je to živeti sa bolešću, govorila je doc. dr Danijela Leković sa Klinike za hemoatologiju UKCS, Maja Marković, predsednica udruženja LIPA i pacijenti kojima je dijagnostikovana ova bolest.

- Ono što je dobro u svemu je što se ova bolest može lako prepoznati samo na osnovu krvne slike. Zato je savet lekada da se krvna slika radi barem dva puta godišnje i prati se vrednost za crvena krvna zrnca čije vrednosti mogu da ukažu na to da je pacijentu potreban pregled hematologa - rekla je doc. dr Danijela Leković.

Šta je policitemija vera?

Policitemija vera je maligna bolest koštane srži hroničnog toka koja uz odgovarajuću terapiju omogućava zadovoljavajući kvalitet života obolelih.

Visok broj crvenih krvnih zrnaca, a neretko i trombocita dovodi do povećane viskoznosti krvi koja ima sklonost ka razvoju krvnih ugrušaka koji usporavaju dotok kiseonika u tkiva tela i prouzrokuje simptome.

Pacijenti imaju simptome, koji se često javljaju i par godina pre dijagnoze i to najčešće:

umor

svrab

noćno znojenje

nelagodnost u stomak

Ovi simptomi utiču na kvalitet života ovih pacijenata. Pacijenti sa PV-om imaju kraći životni vek u odnosu na osobe iste životne dobi u opšoj populaciji.

Kako bi se smanjila gustina krvi kod pacijenata se radi vađenje 300-400ml krvi (flebotomija) Foto: Shutterstock

Lečenje policitemija vere

Pacijenti koriste više različitih terapija za lečenje bolesti, a izbor terapije zavisi od više faktora. Kako bi se smanjila gustina krvi kod pacijenata se radi vađenje 300-400ml krvi (flebotomija) dok se hidroksiurea primenjuje da bi se smanjio ukupni broj ćelija krvi.

Primenjuje se i antitrombozna profilaksa tj. aspirin, kao i kontrola kardivaskularnih faktora rizika primenom lekova u slučaju potrebe za regulisanje krvnog pritisaka, za smanjenje holesterola, za regulisanje šećera kao i obustava pušenja.

Dosadašnja terapija ne ispunjava potrebe svih pacijenata, i danas primenom inovativne terapije može doći do modifikacije toka bolesti.

- Policitemija vera jeste primarno bolest starije životne dobi, ali se sve više dijagnostikuje i kod mlađih pacijenata. Ukoliko se ne leči adekvatno, ova bolest može značajno da naruši kvalitet života pacijenta i da dovede do ozbijnih komplikacija, a to je je najčešće stvaranje tromba, tj. krvnih ugrušaka, što dovodi do razvoja infarkta srca, moždanog udara i drugih problema - rekla je Maja Marković.

lako PV napreduje sporo, postoji rizik da se transformiše u stanja većeg rizika, uključujući mijeloflbrozu (MF). Procena je da jedna od četiri osobe sa policitemijom verom, sa bolešću visokog rizika, razvije MF u roku od 20 godina od dijagnoze.

Otkrivanje i započinjanje lečenja u što ranijoj fazi bolesti sprečava ozbiljnije zdravstvene komplikacije i progrediranje bolesti, a samim tim i šanse za duži i kvalitetniji život su veće.

Primenom savremene terapije, posledično se smanjuje mogućnost progresi bolesti, razvoja komplikacija i omoguća duže životni vek.

Zato policitemija vera, kod pacijenata sa visokim rizikom, zahteva najefikasniju terapijsku opciju jer su šanse za očuvanje dužine i kvaliteta života najveće.

U Srbiji, inovativna terapija je dostupna samo pacijentima sa mijelofibrozom. Dostupnost inovativnih terapija, nosi ključne prednosti poput većih šansi za preživljavanjem, manjih rizika od ozbiljnih neželjenih efekata i smanjenja primene narednih terapijskih linija lečenja.

Na ovaj način bolesti se može pristupiti ne samo u medicinskom već i društvenom kontekstu jer se obezbeđuje najbolja produktivnost pacijenata u društvu. Dostupnost informacija, dijagnostičkih metoda i savremenih terapijskih opcija od ključnog su značaja za savremeno lečenje bolesnika sa hematološkim malignitetima.