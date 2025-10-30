Transplantacija srca je hirurški zahvat kojim se obolelo srce zamenjuje zdravim doniranim organom kako bi se produžio i poboljšao život pacijenta.

Direktor Klinike za kardiohirurgiju, prof. dr Svetozar Putnik, istakao je da je pre samo nekoliko dana izgledalo kao da će se ugasiti jedan mladi život, ali zahvaljujući uspešno izvedenoj transplantaciji srca, pacijent danas ima priliku da ponovo živi potpuno normalno. Profesor doktor Svetozar Putnik navodi da se pacijent lepo oporavlja.

- Transplantacija je urađena u noći između subote i nedelje. Njemu je danas peti postoperativni dan, upravo doručkuje, dobro se oseća, rana rehabilitacija je započeta, počeo je da ustaje, da sedi na ivici kreveta, da se kreće po ograničenom prostoru i po svim parametrima deluje da će sve biti u redu - kaže doktor Putnik.

Ukazuje da se radi o mladom čoveku koji je 1984. godište.

Mlada osoba, muškog pola, koja je, najverovatnije kao posledica neke upale srčanog mišića, razvila terminalnu kardiomiopatiju stanje u kojem srčana funkcija toliko popušta da nije bilo druge opcije za pomoć. Srećom, u kratkom roku ukazala se mogućnost da mu se intervencija uradi.

U ovoj godini urađeno je 12 transplantacija srca u Kliničkom centru Srbije - Mi smo to krenuli pre nekih 12, 13 godina. Ukupan broj transplantacija je preko 60. Zaista, ukoliko se to nastavi ovim tempom, da imamo približno 20 procedura godišnje, to je broj koji može da zadovolji nekakav minimum za najbolesnije mlade ljude - ističe Putnik.

Nova šansa za život zahvaljujući donoru i timu lekara

Ističe da je transplantacija srca jedna od najsloženijih medicinskih procedura. Napominje da je bez pomoći građana koji žele da budu donori nemoguće program nastaviti dalje.

- Ovo je jedan mlad čovek koji će nastaviti potpuno normalno da živi, a do pre tri ili četiri dana je delovalo da je beznadežno i da će se jedan mlad život ugasiti. On sada ima šansu da vodi potpuno normalan život - poručuje doktor Putnik.

Prva 24 sata nakon transplantacije najkritičnija

Načelnik odeljenja anestezije na Klinici za kardiohirurgiju UKCS prof. dr Dejan Marković kaže da anesteziološki tim broji 22 ljudi, a od toga 13 specijalista.

- Naši timovi su spremni i od 2013. godine uradili smo skoro 70 transplantacija srca. Imamo timove koji su pripravni 24 sata dnevno 365 dana u godini i sa ovakvim brojem transplantacija na godišnjem nivou dolazimo do trenutka da nam transplantacija srca sada već predstavlja skoro rutinsku operaciju - naglašava Marković.

Ističe da su prva 24 sata nakon transplantacije najkritičnija i najzahtevnija za anesteziologe.

- Ako prva 24 sata budu kako treba, onda sve to ide svojim tokom”, dodaje Marković.

Napominje da su posebno emotivno vezani za pacijente kojima se uradi transplantacija srca.

- Među ovih skoro 70 transplantiranih bilo je i jako mladih bolesnika, sa 16 ili 17 godina. Izuzetno smo ponosni kada jedan tako mladi život može da nastavi normalno da funkcioniše - poručuje Marković.

Za kraj, imao je i poruku za građane.

- Ako ikome išta znači, ja sam član transplantacionog tima, ali od 2008. godine imam svoju donorsku karticu. Ukoliko mi kao transplantacioni timovi kažemo građanima da smo mi potencijani donori, mislim da na taj način može da se razbije strah od toga da smo svi potencijalni donori ako do toga dođe u nekom trenutku - naveo je Marković.

Od početka godine u Srbiji urađene su 63 kadaverične transplantacije organa i 39 transplantacija rožnjača. Time su spasena i produžena 102 života.

Na transplantaciju trenutno čeka oko 1.700 ljudi.