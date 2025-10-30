Nobi antibiotik bi mogao pomoći u borbi protiv bakterija koje su postale sve otpornije na moderne tretmane

Jedinjenje, pre-metilenomicin C lakton (biosintetski međuproizvod u proizvodnji antibiotika metilenomicina), otkrio je tim sa Univerziteta Vorvik u Velikoj Britaniji i Univerziteta Monaš u Australiji. Iako nikada ranije nije primećeno, potiče od vrste bakterija koju naučnici proučavaju decenijama.

Potencijalno, to bi moglo pomoći u borbi protiv bakterija koje su postale sve otpornije na moderne tretmane – a zapravo je to međuproizvod koji nastaje tokom procesa proizvodnje drugog antibiotika, metilenomicina A.

- Zanimljivo je da je bakterija koja proizvodi metilenomicin A i pre-metilenomicin C lakton TJ. Streptomajsis koelikolor modelna vrsta koja proizvodi antibiotike i koja se opširno proučava od 1950-ih - kaže hemičarka Lona Alhalaf sa Univerziteta u Vorviku i dodaje:

- Pronalaženje novog antibiotika u tako poznatom organizmu bilo je pravo iznenađenje.

Metilenomicin A je antibiotik koji se koristi za lečenje infekcija izazvanih gram-pozitivnim bakterijama, posebno onih koje su otporne na druge antibiotike

Sto puta efikasniji protiv gram pozoitivnih bakterija

U laboratorijskim testovima, pokazalo se da je pre-metilenomicin C lakton 100 puta efikasniji od metilenomicina A protiv gram-pozitivnih bakterija, vrsta koje postaju sve pametnije u nadmudrivanju naših trenutnih antibiotika.

Istraživači koji stoje iza otkrića odlučili su da detaljnije ispitaju metilenomicin A modifikovanjem gena koji se koriste u proizvodnoj liniji antibiotika, kako bi videli šta svaki od njih radi. Dobijena jedinjenja, opisana kao biosintetski intermedijeri, zatim su testirana na antibiotsku aktivnost.

- Metilenomicin A je prvobitno otkriven pre 50 godina i, iako je sintetisan nekoliko puta, čini se da niko nije testirao sintetičke intermedijere na antimikrobnu aktivnost - kaže hemičar Greg Čalis sa Univerziteta u Vorviku.

Tim je otkrio da je pre-metilenomicin C lakton efikasan protiv bakterija koje izazivaju meticilin-otporni stafilokok zlatni (MRSA) i vankomicin-rezistentni Enterococcus (VRE), dve infekcije koje su se pokazale najproblematičnijim za postojeće antibiotike.

Posebno obećavajuće je to što bakterije Enterokokus izložene pre-metilenomicin C laktonu tokom 28 dana nisu postale otporne na njega, što sugeriše da bi jedinjenje moglo ostati efikasno dugoročno.

S obzirom na sve veću zabrinutost stručnjaka zbog rezistencije na antibiotike koja je već odgovorna za milione smrtnih slučajeva svake godine, potreba za novim i otpornim lekovima za borbu protiv infekcija je hitna, jer bakterije nastavljaju da evoluiraju.

Zatim, potrebne su dodatne prekliničke i laboratorijske analize pre-metilenomicin C laktona kako bismo u potpunosti razumeli njegov potencijal kao antibiotika – kako u mehanizmima kroz koje deluje, tako i u ciljevima patogena koje pogađa.

Zaključak studije

Istraživači takođe vide potencijal u ispitivanju intermedijera drugih antibiotika kako bi videli da li se mogu pronaći još ovakva jedinjenja.

- Ovo otkriće sugeriše novu paradigmu za otkrivanje antibiotika - kaže Čalis.

Identifikovanjem i testiranjem intermedijera u putevima ka različitim prirodnim jedinjenjima, možemo pronaći snažne nove antibiotike sa većom otpornosti na rezistenciju koji će pomoći u borbi protiv antimikrobne rezistencije.