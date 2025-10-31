Slušaj vest

Tuberkuloza i dalje ostaje najsmrtonosnija zarazna bolest, a otporne bakterije otežavaju njeno lečenje. Ipak, američki naučnici razvili su molekul nazvan CMX410, koji pokazuje izuzetne rezultate čak i protiv sojeva otpornih na postojeće lekove.

Kako piše časopis Nature, CMX410 deluje tako što blokira ključni enzim u bakteriji Majkobakterijum tuberkulozis, poznat kao poliketid-sintaza 13 (Pks13). Ovaj enzim omogućava bakteriji da izgradi čvrsti spoljašnji zid koji je štiti od spoljašnjih uticaja i lekova. Kada se taj proces prekine, bakterija gubi sposobnost preživljavanja i izazivanja infekcije.

Istraživanje su sproveli naučnici sa Tehnološkog univerziteta u Teksasu i Instituta Calibr-Skaggs, koji se bave razvojem novih lekova u okviru neprofitne organizacije Scripps Research. Projekat je deo međunarodne saradnje podržane Fondacijom Gejts, koja okuplja stručnjake iz različitih zemalja u potrazi za efikasnijim terapijama protiv tuberkuloze.

Tuberkuloza u brojkama Svake godine od tuberkuloze oboli više od 10 miliona ljudi, a gotovo 1,3 miliona izgubi život, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije. U Srbiji se godišnje registruje oko 800 do 900 novih slučajeva, dok je broj umrlih stabilno ispod 100 godišnje, zahvaljujući savremenom lečenju i boljoj dijagnostici.

CMX410 je posebno dizajniran da se „zaključa“ za ciljnu tačku na enzimu Pks13, čime postiže preciznost bez štetnih efekata na druge procese u telu. Zahvaljujući takvoj selektivnosti, bakterije teže razvijaju otpornost na terapiju. Ključni korak u razvoju bio je primena takozvane klik-hemije, metode koja povezuje molekule poput slagalice, za koju je njen tvorac, nobelovac Berij Šarples, bio suautor studije.

CMX410 zaustavlja rast tuberkuloze

U ranim eksperimentima CMX410 je testiran na više od 60 različitih sojeva M. tuberkulozis, uključujući višestruko otporne. Rezultati su pokazali da novi molekul uspešno zaustavlja rast bakterija i da se bezbedno kombinuje s postojećim antibioticima koji se koriste u terapiji tuberkuloze. Kod životinja nisu primećeni štetni efekti čak ni pri najvećim dozama, što dodatno ohrabruje istraživače.

- Ovi rani rezultati su izuzetno podsticajni. Potrebni su nam novi lekovi koji ciljano napadaju bakteriju i omogućavaju kraće i efikasnije lečenje. CMX410 pokazuje da smo možda na pravom putu - kaže dr Ina Kriger, koautorka studije.

Ako dalja ispitivanja potvrde bezbednost i delotvornost kod ljudi, ovo otkriće moglo bi da označi prekretnicu u borbi protiv bolesti koja svake godine odnese više od milion života širom sveta.