Naučnici su u krvi pasa identifikovali molekule koji bi mogli da otkriju kako starimo i zašto neki organizmi duže zadržavaju vitalnost. Istraživanje na gotovo 800 kućnih ljubimaca pokazalo je da promene u ovim molekulima odražavaju biološko starenje i da bi jednog dana mogle da pomognu i ljudima da žive zdravije i duže.

Studiju su sproveli naučnici sa Univerziteta Tafts i Univerziteta u Vašingtonu, u okviru projekta Dog Aging Project, jednog od najvećih svetskih istraživanja o starenju pasa. Uzorci krvi otkrili su da se oko 40 odsto malih molekula u krvotoku pasa menja s godinama, što ukazuje da bi upravo te promene mogle da budu ključne za razumevanje procesa starenja i kod ljudi.

Reč je o supstancama koje se nazivaju metaboliti, a koje predstavljaju osnovne "gradivne blokove života". Od njih nastaju proteini i DNK, a ujedno omogućavaju ćelijama da funkcionišu. Istraživači su posebno izdvojili grupu retko proučavanih molekula poznatih kao posttranslacione aminokiseline (ptmAA), koje su pokazale snažnu vezu sa starenjem kod pasa svih rasa i veličina.

Slabljenje bubrega dovodi do zadržavanja ptmAA molekula u krvi Foto: Shutterstock

Ovi molekuli nastaju na dva načina - mogu ih stvarati crevne bakterije tokom varenja, ali i nastajati razgradnjom proteina u telu. Naučnici su primetili da se ptmAA nakupljaju kada funkcija bubrega oslabi, što bi moglo da objasni zašto neki psi stare brže od drugih. Kako bubrezi filtriraju produkte razgradnje proteina, njihovo slabljenje dovodi do zadržavanja tih molekula u krvi, procesa koji bi mogao da ima slične posledice i kod ljudi.

Šta dalje?

U sledećoj fazi istraživači planiraju da prate iste pse tokom više godina, kako bi otkrili kako se ti molekuli menjaju tokom života i da li su povezani s promenama u mišićnoj masi i crevnoj mikrobioti. Takođe, žele da provere da li ovi molekuli mogu da se koriste kao biomarkeri starenja, odnosno budupokazatelji biološke starosti i opšteg zdravlja organizma.