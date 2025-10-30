Jedna od tri žene preko 50 godina ima poremećaj karličnog dna: Italijanski stručnjaci predstavili efikasna rešenja problema
Prema podacima iznetim tokom skupa, do 2050. godine broj žena koje se suočavaju sa problemom prolapsa karlice porašće za čak 46%, što ovu temu čini ne samo medicinski, već i društveno izuzetno važnom.
Specijalni gosti večeri bili su italijanski lekari specijalisti sa klinike San Rafaele u Milanu: dr Stefano Salvatore, profesor ginekologije i akušerstva, rukovodilac odseka za uroginekologiju na ovoj klinici i dr Ilaria Baini, specijalista u oblasti rehabilitacije karličnog dna.
Savremeni pristup i prevencija uroloških i ginekoloških problema
Kroz otvorenu panel diskusiju, razgovaralo se o savremenim pristupima u prevenciji i lečenju uroloških i ginekoloških oboljenja, očuvanju zdravlja karlice, kao i o značaju međunarodne saradnje i razmene znanja i iskustva sa srpskim lekarima i specijalistima.
- Posle 50. godine, svaka treća žena može razviti problem sa spuštanjem karličnih organa (prolapsom). Sa starenjem, učestalost značajno raste - svake decenije zabeležen je porast od 60 do 70%. Dakle, kako se životni vek produžava, sve je više žena koje imaju ovaj problem - rekao je dr Stefano Salvatore.
Prolaps nije neizbežan - postoje efikasna rešenja
U pojedinim zemljama, zbog kulturnih razlika i sramote, žene retko prijavljuju simptome.
- Ne zato što ih problem ne uznemirava, već zato što i dalje postoji uverenje, čak i među pojedinim lekarima opšte prakse, da je prolaps „normalan deo starenja“. Ali to nije tačno: prolaps nije neizbežan i postoje efikasna rešenja. Ponekad se problem otkrije slučajno, prilikom ginekološkog pregleda - dodao je doktor.
Prema dostupnim podacima iznetim tokom ovog skupa, jedna od tri žene starije od 50 godina ima poremećaj karličnog dna, koji se sa približno 50% povećava kod dobi od 80 i više, a u SAD-u se godišnje obavi više od 300.000 operacija zbog prolapsa karličnog dna.
Predstavljene su nove italijanske tehnologije i terapeutski pristupi, uključujući neinvazivne metode koje predstavljaju efikasnu, održivu i pacijentkinjama pristupačniju alternativu hirurškim tretmanima.
- Prema važećim smernicama, za prolaps prvog i drugog stepena preporučuje se trening mišića karličnog dna, uz promene u ishrani i fizičkoj aktivnosti. Konzervativni pristup uključuje i upotrebu pesara - medicinskog proizvoda koji se postavlja u vaginu kako bi pružio mehaničku potporu karličnim organima - rekla je dr Ilaria Baini.
Pesar je medicinsko sredstvo koji se umeće u vaginu kako bi se rešili problemi vezani za prolaps karličnih organa, urinarnu inkontinenciju i prevremeni porodaj.
Prolaps je problem koji dovodi do toga da se jedan ili više karličnih organa spusti na dole, a ponekad i ispadne iz vagine. Može zahvatiti, u različitoj meri i u razlłcltłm kombinacijama:
- matericu, histerokela
- mehur, cistokela
- rektum, rektokela
- tanko crevo, enterokela
- vaginalni otvor nakon histerektomije
Smernice navode da je pesar izvrsna opcija za rehabilitaciju karličnog dna i ublažavanje simptoma prolapsa.
- Vežbe karličnog dna (tzv. Kegelove vežbe) i biofidbek uređaji takođe se koriste za jačanje mišića i sprečavanje komplikacija poput krvarenja ili oštećenja vaginalne sluzokože. Lečenje se zasniva na timskom pristupu i zajedničkom odlučivanju između lekara i pacijentkinje - dodala je dr Baini.
Događaj je organizovan uz podršku Udruženja italijanskih industrijalaca Konfindustrija Srbija kao i Ambasade Italije, sa ciljem da se podstakne međunarodna saradnja, razmena znanja i promovisanje inovativnih medicinskih rešenja u oblasti ženskog zdravlja.
Naš poznati stručnjak o spadu materice, vagine i bešike: Evo koji su simptomi i kako se ovaj problem leči