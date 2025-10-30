Pesar je medicinsko sredstvo koji se umeće u vaginu kako bi se rešili problemi vezani za prolaps karličnih organa, urinarnu inkontinenciju i prevremeni porodaj.

Prolaps je problem koji dovodi do toga da se jedan ili više karličnih organa spusti na dole, a ponekad i ispadne iz vagine. Može zahvatiti, u različitoj meri i u razlłcltłm kombinacijama:

- matericu, histerokela

- mehur, cistokela

- rektum, rektokela

- tanko crevo, enterokela

- vaginalni otvor nakon histerektomije