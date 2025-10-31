THD operacija hemoroida je minimalno-invazivna operacija, idealna za niže stadijume hemoroidalne bolesti, ali se njome uspešno mogu rešiti i hemoroidi i težeg stepena

Slušaj vest

Hirurška ekipa na čelu sa dr Mladenom Miloševićem, hirurgom, uz asistenciju dr Marka Jovanovića i anesteziološka ekipa na čelu sa dr M. Stojanovićem i dr. M. Ćirkovićem, juče je uradila 30. po redu minimalno-invazivnu THD operaciju hemoroida.

Imajući u vidu da je u pitanju mala državna bolnica i da se ovakav tip operacije uglavnom ne izvodi u državnom zdravstvenom sistemu u našoj zemlji, onda je značaj postojanja ove operativne tehnike još veći, jer je tako ista dostupnija našim građanima.

- Veoma smo zadovoljni što je najpre svih 30 operacija prošlo bez ikakvih hirurških komplikacija, a zatim i zbog toga što je operacija prepoznata ne samo od strane naših sugrađana iz Aleksinca i oklonih opština (Sokobanja i Ražanj), već i od građana iz drugih gradova, pa smo tako za ovih godinu dana imali pacijente iz Niša, Negotina, Pirota, Vranja, Leskovca, Kraljeva, a bilo je čak i upita iz Vojvodine. Svakako, nastavljamo dalje sa radom i verujem da ćemo imati i mnogo više pacijenata. Ovom prilikom bih da zahvalim celoj ekipi koja radi sa mnom, ali i upravi naše bolnice na čelu sa prim. dr Goranom Vidićem, na samoj pomoći da ovu metodu uvedemo u naš Zdravstveni centar - rekao je dr Milošević.

Veoma smo zadovoljni što je najpre svih 30 operacija prošlo bez ikakvih hirurških komplikacija, kažr dr Mladen Milošević Foto: Privatna arhiva/dr Mladen Milošević

Šta je THD operacija hemoroida?

THD operacija hemoroida je minimalno-invazivna operacija, idealna za niže stadijume hemoroidalne bolesti, ali se njome uspešno mogu rešiti i hemoroidi i težeg stepena. Podrazumeva podvezivanje hemoroidalnih arterija, koje se precizno detektuju posebno kreiranom Color-Doppler sondom, koja je sastavni deo THD aparata. Podvezivanjem hemoroidalnih arterija sprečava se dotok krvi u hemoroide. Kada postoji indikacija, hirurg pomoću THD aparata, može uraditi i hemoroidopeksiju, kako bi rešio hemoroide koji prolabiraju (ispadaju). Budući da se sve završava bez rezova, oporavak pacijenata je mnogo brži i komforniji nego nakon, sada već polako zaboravljene, klasične operacije hemoroida.

Nedavno je objavljena studija, koja je pokazala da su osobe koje sede na wc šolji duže od 10 minuta u povećanom riziku da dobiju hemoroidalnu bolest u odnosnu na osobe koje to ne rade. Foto: Shutterstock

Šta su hemoroidi?

Hemoroidi su posebne vaskularne strukture u završnom debelom crevu, koje imaju i bitnu ulogu u regulisanju fine kontinencije odnosno potpomažu zadržavanje stolice.

- Nastanku hemoroidalne bolesti su posebno podložne osobe koje dugo sede, trudnice, osobe koje imaju problem sa neredovnim pražnjenjem, osobe koje dugo sede na wc šolji. Nedavno je objavljena studija, koja je pokazala da su osobe koje sede na wc šolji duže od 10 minuta u povećanom riziku da dobiju hemoroidalnu bolest u odnosnu na osobe koje to ne rade.

Koji su najčešći simptomi problema sa hemoroidima?