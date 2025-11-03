Slušaj vest

Udruženje Šansa za roditeljstvo i ove godine obeležava Evropsku nedelju (ne)plodnosti, sa ciljem da pruži podršku, znanje i razumevanje svima koji se suočavaju sa izazovima na putu do roditeljstva.

Tokom nedelje od 3. do 8. novembra, u prostorijama udruženja u Kneza Miloša 6, Beograd, biće održane četiri besplatne radionice i susreta posvećena različitim aspektima lečenja neplodnosti.

Svaki događaj donosi priliku za razgovor sa stručnjacima, razmenu iskustava i jačanje zajedništva među parovima i pojedincima koji prolaze kroz postupke vantelesne oplodnje.

Program Nedelje (ne)plodnosti 2025: Ponedeljak, 3. novembar – „Ishrana i suplementacija kao deo pripreme za VTO“ – radionica sa Anom Mitić, magistrom farmacije i masterom ishrane i suplementacije.

– „Ishrana i suplementacija kao deo pripreme za VTO“ – radionica sa Anom Mitić, magistrom farmacije i masterom ishrane i suplementacije. Sreda, 5. novembar – „Kafica i druženje sa parovima i pojedincima“ – neformalno okupljanje i razmena iskustava u toploj i podržavajućoj atmosferi.

– „Kafica i druženje sa parovima i pojedincima“ – neformalno okupljanje i razmena iskustava u toploj i podržavajućoj atmosferi. Petak, 7. novembar – stručna radionica sa dr Anom Nikolić, ginekologom iz GAK „Narodni front“, na temu dijagnostike i tretmana infertiliteta.

– stručna radionica sa dr Anom Nikolić, ginekologom iz GAK „Narodni front“, na temu dijagnostike i tretmana infertiliteta. Subota, 8. novembar – „Psihološka podrška u procesu lečenja neplodnosti“ – radionica sa psihološkinjom Milicom Glintić o emocionalnim izazovima i načinima suočavanja sa stresom.

Šansa za roditeljstvo pruža podršku i znanje parovima i pojedincima suočenim sa neplodnošću. Foto: Shutterstock

Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen, te je potrebno izvršiti prijavu putem linka: PRIJAVA PRISUSTVA – NEDELJA (NE)PLODNOSTI.

- Evropska nedelja (ne)plodnosti je za nas prilika da ponovo podsetimo koliko je podrška važna u ovom procesu. Ljudi koji prolaze kroz lečenje neplodnosti često se osećaju usamljeno i neshvaćeno – a mi želimo da im pokažemo da nisu sami. Kroz ove radionice povezujemo struku i iskustvo, stvaramo prostor za razgovor, ali i za nadu. Svaki korak ka roditeljstvu je važan, a zajedništvo nam daje snagu da istrajemo.“ - izjavila Dragana Krstić, iz ovog Udruženja.

Obeležavanjem Evropske nedelje (ne)plodnosti, udruženje „Šansa za roditeljstvo“ nastavlja svoju misiju da pruži podršku, informacije i nadu svima koji se bore za potomstvo.

Važne informacije - Mesto održavanja: Udruženje „Šansa za roditeljstvo“, Kneza Miloša 6, Beograd - Vreme: od 18 časova