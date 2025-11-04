„Hemo mozak“ je kognitivni pad koji pacijenti često doživljavaju tokom i nakon hemoterapije.

Više od 75 odsto pacijenata doživljava kognitivne promene tokom lečenja – poznate kao „hemo mozak“ – a oko 35 procenata navodi da simptomi traju godinama nakon završetka lečenja. Ove promene uključuju mentalnu maglu, smanjenu sposobnost razmišljanja i teškoće sa pamćenjem, rešavanjem problema i samokontrolom.

Tačan uzrok „hemo mozga“ još uvek je nepoznat, a mogućnosti lečenja su ograničene na promene načina života, kao što su redovna fizička aktivnost, bolji kvalitet sna, uravnotežena ishrana i upravljanje stresom.

Ali američki naučnici veruju da su možda pronašli rešenje. Lekovi za snižavanje holesterola – statini – pokazali su se efikasnim u očuvanju funkcije mozga kod pacijenata sa rakom dojke i limfomom, do dve godine nakon završetka lečenja.

Istraživači su podelili više od 200 pacijenata u dve grupe i pratili ih tokom lečenja i 24 meseca nakon toga. Grupa koja je uzimala statine postigla je u proseku deset sekundi bolji rezultat na testu izvršnih funkcija u poređenju sa onima koji su primali placebo.

Statini pomažu očuvanju kognitivnih funkcija

Lek je očigledno štitio izvršne funkcije, visoko razvijene mentalne sposobnosti koje koristimo za planiranje, organizovanje, rešavanje problema i upravljanje emocijama.

Statini pomažu očuvanju moždanih funkcija kod pacijenata sa rakom Foto: Shutterstock

- Lečenje raka može biti iscrpljujuće, a kognitivni pad izazvan hemoterapijom ponekad traje dugo nakon završetka lečenja. Naši rezultati ukazuju na to da su pacijenti u grupi koja je primala statine mogli iskusiti neočekivane kognitivne koristi tokom i nakon hemoterapije. Ako buduće studije potvrde pozitivan efekat, statini bi mogli postati vredno sredstvo u očuvanju kognitivnih funkcija i kvaliteta života kod preživelih od raka - rekla je vodeći istraživač, dr Pamela Džil Grizard iz Centra za srce

„Zaštita uma jednako je važna kao i zaštita srca tokom lečenja raka“.

Statini su među najčešće korišćenim lekovima za snižavanje holesterola u svetu. Prema podacima iz 2018. godine, više od 145 miliona ljudi širom sveta uzima statine, što čini oko 2,6 odsto svetske populacije.