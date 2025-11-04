Slušaj vest

Uzimanje melatonina tokom dužeg vremenskog perioda može biti znak dubljih srčanih problema, pokazuje novo istraživanje.

Dugotrajna upotreba popularnog sredstva za spavanje koje se prodaje bez recepta povezana je sa većim rizikom od srčane insuficijencije i ranije smrti kod odraslih sa nesanicom, navodi se u studiji objavljenoj u ponedeljak.

Iako nema dokaza da sam melatonin izaziva srčane probleme, istraživači ističu da potreba za njegovim redovnim korišćenjem može ukazivati na to da telo već ima određene kardiovaskularne poteškoće.

- Nesanica može povećati krvni pritisak, nivo hormona stresa i upalne procese u organizmu, rekao je dr Ekenediličukvu Nnadi, glavni autor studije i specijalista interne medicine u SUNY Downstate/Kings County Primary Care u Njujorku.

Šta je pokazala studija?

Tim dr Nadija analizirao je petogodišnje elektronske zdravstvene kartone 130.828 odraslih osoba, prosečne starosti 56 godina. Rezultati su pokazali da su oni koji su uzimali melatonin najmanje godinu dana imali gotovo dvostruko veći rizik od razvoja srčane insuficijencije u odnosu na one koji nisu koristili suplement (4,6% naspram 2,7%).

Takođe, redovni korisnici melatonina imali su tri puta veću verovatnoću hospitalizacije zbog srčanih problema (19% naspram 6,6%) i dvostruko veću smrtnost u posmatranom periodu.

Ipak, istraživači upozoravaju da podaci možda ne obuhvataju sve korisnike u SAD, jer se melatonin najčešće kupuje bez recepta, pa nije uvek evidentiran u medicinskoj dokumentaciji.

Stručnjaci pozivaju na oprez

- Ne bi trebalo donositi konačne zaključke samo na osnovu ove studije, rekao jedr Nišant Šah, preventivni kardiolog sa Univerziteta Djuke u Severnoj Karolini:

- Ali sada kada imamo ove podatke, vreme je da istražimo postoji li direktna veza između sredstava za spavanje i srčanih bolesti.

Nadijevo istraživanje biće predstavljeno na predstojećem sastanku Američkog udruženja za srce u Nju Orleansu, ali još nije objavljeno u recenziranom naučnom časopisu.

Zašto je ovo važno

Srčana insuficijencija nastaje kada srce ne može da pumpa dovoljno krvi bogate kiseonikom do organa, što ometa njihovo normalno funkcionisanje. Ovim stanjem pogođeno je gotovo 7 miliona Amerikanaca, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

- Mnogi pacijenti koriste razne suplemente, a da ne razumeju rizike, upozorila je dr Marta Gulati, preventivni kardiolog i buduća direktorka Centra za žensko srce Dejvis u Hjustonu:

- Ako su neki suplementi štetni, njihova upotreba može imati mnogo veće posledice od pukog bacanja novca.

Šta bi trebalo da znate o melatoninu

Melatonin je hormon koji telo prirodno proizvodi kako bi regulisalo ciklus spavanja i buđenja. Sintetičke verzije melatonina, koje se prodaju kao dijetetski suplementi, namenjene su pomoći pri uspavljivanju ili prilagođavanju vremenskoj razlici. Međutim, pošto ih američka Agencija za hranu i lekove (FDA) ne reguliše, doze i čistoća značajno variraju među brendovima.

Melatonin je hormon koji telo prirodno proizvodi kako bi regulisalo ciklus spavanja i buđenja Foto: Shutterstock

Korišćenje melatonina u SAD u stalnom je porastu. Istraživanje iz 2022. godine pokazalo je da ga koristi čak 27% odraslih i 4% dece, iako nova studija nije obuhvatila maloletne osobe.

Preporuka stručnjaka

Stručnjaci savetuju da svi koji uzimaju melatonin duže od godinu dana razgovaraju sa svojim lekarom.

- Melatonin ne treba uzimati hronično bez jasne medicinske indikacije, poručila je dr Mari-Pjer Sen-Onž, direktorka Centra za istraživanje sna i cirkadijalnog sistema na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku.

Zaključak