Doc. dr Bogran Okiljević položio je ispit za članstvo u Evropskom udruženju kardiotorakalnih hirurga (EACTS) sa najboljim rezultatom

Ovim povodom, Institut „Dedinje“ organizovao je svečanost na kojoj je, pored isticanja profesionalnog dostignuća, predstavljen i životni put, dosadašnji rad i planovi ovog mladog i perspektivnog stručnjaka.

U razgovoru za Zdravlje Kurir, docent Okiljević je istakao da ovaj uspeh ne predstavlja samo lično priznanje, već i značajan korak napred za domaću kardiohirurgiju i sve pacijente u Srbiji.

– Polaganje ispita Evropskog borda kardiotorakalnih hirurga predstavlja znak izvrsnosti u oblasti kardiohirurgije. To je jedini ispit te vrste u svetu koji omogućava međunarodnu razmenu znanja i iskustava među kardiohirurzima. Prolaznost na ovom ispitu godinama se kreće oko 30 odsto, što dodatno potvrđuje njegovu zahtevnost i prestiž. Osim što omogućava razmenu između institucija, ovaj ispit govori i o renomeu samog hirurga koji ga položi, a pacijentima daje sigurnost da će u ustanovi gde rade takvi stručnjaci dobiti negu i terapiju na nivou vodećih svetskih centara – objasnio je dr Okiljević.

Priznanje Evropskog borda kardiotorakalnih hirurga Foto: Kurir/Olivera Marković

Na pitanje o značaju ovog uspeha za Institut „Dedinje“, dr Okiljević je istakao da se u toj ustanovi već godinama ostvaruju izuzetni rezultati u kardiohirurgiji.

– Na Institutu „Dedinje“ izvodimo veliki broj kardiohirurških intervencija sa visokim procentom uspešnosti. U poslednje vreme sve je veći akcenat na minimalno invazivnim procedurama. Imao sam sreću da učim od lidera u toj oblasti i da dobijem priliku da sam doprinesem njihovom daljem razvoju. Moj cilj je unapređenje minimalno invazivne hirurgije na srčanim zaliscima, razvoj endoskopske hirurgije, kao i proširenje na kompleksnije procedure. Želim da Institut u dogledno vreme postane regionalni trening centar za ovakav tip operacija – rekao je doc. dr Okiljević.

doc. dr Okiljevič u operacionoj sali Foto: Screenshot

Doc. dr Bogdan Okiljević autor je i koautor više od 15 naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Tokom 2024. godine odbranio je doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od septembra 2024. član je Evropskog borda kardiotorakalnih hirurga.Ne postoji klinika u svetu koja ne bi želela ovakvog stručnjaka

Svečanosti je prisustvovao i ministar zdravlja Republike Srbije, dr Zlatibor Lončar, koji je čestitao mladom kardiohirurgu na izuzetnom dostignuću.

– Želim da čestitam doktoru Bogdanu i njegovoj porodici. Zahvaljujući njegovom radu, želji da uči i trudu njegovih učitelja, danas slavimo ovaj uspeh. Hvala ti što si ostao u Srbiji, jer verujem da ne postoji klinika u svetu koja ne bi želela da ovakav stručnjak radi kod njih. Na nama kao državi je da još više ulažemo u tebe i tvoje kolege, kako bi ovakav uspeh u budućnosti ponovili današnji studenti – poručio je ministar Lončar.

