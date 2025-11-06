Doc. dr sci. med. Nikola Savić istakao je značaj dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, kao i važnost preventivnih aktivnosti u zajednici

Drugi Valjevski festival zdravlja, manifestacija od izuzetnog značaja za unapređenje zdravstvene informisanosti građana o različitim aspektima očuvanja i unapređenja zdravlja, uspešno je realizovan pod sloganom „Zdravlje za sve“. Festival je realizovao Centar za edukaciju, inkliuziju i razvoj zajednice USPON, uz podršku Grada Valjeva.

Festival je započeo 15. i 16. oktobra 2025. godine zdravstveno vaspitnim edukacijama o značaju unapređenja reproduktivnog zdravlja.

Edukacije su realizovali dr spec. Milan Mirković, specijalista ginekologije i akušerstva, načelnik Dispanzera za zdravstvenu zaštitu žena pri Domu zdravlja Valjevo, i glavna sestra službe Vesna Branković, koji su kroz praktične i informativne radionice približili građanima važnost prevencije i redovnih pregleda.

Stručnjaci su su kroz praktične i informativne radionice približili građanima važnost prevencije i redovnih pregleda. Foto: Privatna arhiva/Centar USPON

Centralna i završna aktivnost Festivala održana je u petak, 17. oktobra 2025. godine, u Modernoj galeriji u Valjevu, gde je manifestaciju otvorio doc. dr sci. med. Nikola Savić, doktor medicinskih nauka u oblasti javnog zdravlja i koordinator projekta.

U svom obraćanju, doc. dr Savić istakao je značaj dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, kao i važnost preventivnih aktivnosti u zajednici. Naglasio je da je oktobar izabran kao mesec realizacije aktivnosti jer je posvećen zdravstvenoj pismenosti, te da je slogan „Zdravlje za sve“ usklađen sa strategijama Svetske zdravstvene organizacije koje promovišu pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Tokom festivala, brojni posetioci – deca, adolescenti, odrasli, zdravstveni radnici i stručna javnost – imali su priliku da prisustvuju predavanjima eminentnih stručnjaka.

Prof. dr sci. med. Marija Mladenović, pedijatar, govorila je o prevenciji bolesti zavisnosti, ističući značaj ranog prepoznavanja i edukacije u cilju očuvanja zdravlja mladih.

Istaknut je značaj ranog prepoznavanja i edukacije u cilju očuvanja zdravlja mladih. Foto: Privatna arhiva/Centar USPON

Spec. dr Marijana Mitrović, specijalista ginekologije i akušerstva, održala je predavanje o prevenciji HPV infekcije i važnosti vakcinacije u smanjenju rizika od karcinoma i drugih oboljenja.

Predavanje o prevenciji HPV infekcije i važnosti vakcinacije u smanjenju rizika od karcinoma i drugih oboljenja. Foto: Privatna arhiva/Centar USPON

Specijalista nutricionista Snežana Marinković predstavila je osnove zdrave ishrane i praktične savete za očuvanje opšteg zdravlja i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti.

Sva predavanja imala su zdravstveno-vaspitni i interaktivni karakter, omogućavajući otvorenu diskusiju i razmenu mišljenja sa prisutnim učesnicima Foto: Privatna arhiva/Centar USPON

Sva predavanja imala su zdravstveno-vaspitni i interaktivni karakter, omogućavajući otvorenu diskusiju i razmenu mišljenja sa prisutnim učesnicima. Građani su imali priliku da postavljaju pitanja multidisciplinarnom timu stručnjaka, što je doprinelo boljem razumevanju i podizanju svesti o važnim temama iz oblasti zdravlja.

Velika posećenost drugog Festivala zdravlja potvrdila je interesovanje zajednice i potrebu za ovakvim događajima koji promovišu zdrav način života i preventivno delovanje.

Na kraju događaja, koordinator projekta doc. dr sci. med. Nikola Savić uputio je završnu poruku celog projektnog tima: „Brinimo o sebi i drugima, jer zdravlje je najveće bogatstvo koje možemo imati“.