Istraživači Univerziteta Južne Kalifornije otkrili su da hemikalija tetrahloetilen (PCE), koja se često koristi u hemijskom čišćenju i nalazi u proizvodima poput lepka, sredstava za skidanje mrlja i politura za metal, može utrostručiti rizik od ozbiljnog oštećenja jetre.

Studija, objavljena u časopisu Liver International, pokazala je da su osobe izložene PCE imale tri puta veći rizik od razvoja fibroze jetre – stanja koje može napredovati u rak ili otkazivanje jetre. Veća koncentracija PCE u krvi značila je i veći stepen oštećenja jetre.

„Izloženost PCE može objasniti zašto neko razvije bolest jetre iako ne pije alkohol i nema druge poznate faktore rizika, rekao jedr Brajan Li, hepatolog i autor studije.

PCE je bezbojna tečnost koja se koristi u industriji i domaćinstvu, a u organizam može dospeti udisajem ili kontaminiranom vodom. Međunarodna agencija za istraživanje raka već ga je klasifikovala kao verovatni kancerogen, povezan i sa rakom bešike i limfomima.

Foto: Shutterstock

Zbog toksičnosti, američka Agencija za zaštitu životne sredine pokrenula je postepeno ukidanje upotrebe PCE u hemijskom čišćenju, ali hemikalija i dalje postoji u mnogim zemljama i proizvodima.