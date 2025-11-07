Hemikalija PCE iz sredstava za čišćenje povezana s oštećenjem jetre i rakom: Veća koncentracija nosi veće rizike
Istraživači Univerziteta Južne Kalifornije otkrili su da hemikalija tetrahloetilen (PCE), koja se često koristi u hemijskom čišćenju i nalazi u proizvodima poput lepka, sredstava za skidanje mrlja i politura za metal, može utrostručiti rizik od ozbiljnog oštećenja jetre.
Studija, objavljena u časopisu Liver International, pokazala je da su osobe izložene PCE imale tri puta veći rizik od razvoja fibroze jetre – stanja koje može napredovati u rak ili otkazivanje jetre. Veća koncentracija PCE u krvi značila je i veći stepen oštećenja jetre.
„Izloženost PCE može objasniti zašto neko razvije bolest jetre iako ne pije alkohol i nema druge poznate faktore rizika, rekao jedr Brajan Li, hepatolog i autor studije.
PCE je bezbojna tečnost koja se koristi u industriji i domaćinstvu, a u organizam može dospeti udisajem ili kontaminiranom vodom. Međunarodna agencija za istraživanje raka već ga je klasifikovala kao verovatni kancerogen, povezan i sa rakom bešike i limfomima.
Zbog toksičnosti, američka Agencija za zaštitu životne sredine pokrenula je postepeno ukidanje upotrebe PCE u hemijskom čišćenju, ali hemikalija i dalje postoji u mnogim zemljama i proizvodima.
Istraživači upozoravaju da bi faktori iz okruženja, poput PCE, mogli igrati mnogo veću ulogu u razvoju bolesti jetre nego što se do sada mislilo, te pozivaju na dalja istraživanja i testiranje izloženih osoba.
Izvor: scitechdaily.com/kurir.zdravlje.rs
