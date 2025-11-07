devojka istiskuje pastu za zube na četkicu za oralnu higijenu

Istraživači su otkrili da pasta za zube napravljena od keratina iz ljudske kose može da pruži ekološki prihvatljiv i klinički dokazan način za jačanje i popravku oštećenih zuba.

Nova studija otkriva da keratin, prirodni protein prisutan u kosi, koži i vuni, ima sposobnost da obnovi zubnu gleđ i spreči najranije faze propadanja. Naučnici sa Kings koledža u Londonu otkrili su da kada keratin interaguje sa mineralima u pljuvački, on formira zaštitni sloj koji blisko imitira strukturu i performanse prave gleđi.

- Za razliku od kostiju i kose, zubna gleđ se ne regeneriše; kada se jednom izgubi, nestaje zauvek - dr Šerif Elšarkavi, viši autor i konsultant za protetiku na Kings koledžu u Londonu.

Svakodnevni faktori poput kisele hrane i pića, loše oralne higijene i prirodnog procesa starenja mogu istrošiti ovaj zaštitni sloj, što na kraju može dovesti do osetljivosti zuba, nelagodnosti, pa čak i gubitka zuba.

Kako keratin štiti zube?

Iako se paste za zube sa fluorom trenutno koriste za usporavanje ovog procesa, utvrđeno je da tretmani na bazi keratina mogu da ga potpuno zaustave. Keratin formira gusti mineralni sloj koji štiti zub i zatvara izložene nervne kanale koji izazivaju osetljivost, nudeći i strukturno i simptomatsko olakšanje.

Tretman bi se mogao primenjivati putem paste za zube za svakodnevnu upotrebu ili kao profesionalno naneti gel, sličan laku za nokte, za ciljanije popravke. Tim već istražuje mogućnosti za kliničku primenu i veruje da bi regeneracija gleđi na bazi keratina mogla biti dostupna javnosti u naredne dve do tri godine.

Redovno pranje zuba i korišćenje konca čuva oralno zdravlje i smanjuje rizik od bolesti srca Foto: Shuterstock

U svojoj studiji, objavljenoj u časopisu Advanced Healthcare Materials, naučnici su izvukli keratin iz vune. Otkrili su da kada se keratin nanese na površinu zuba i dođe u kontakt sa mineralima prirodno prisutnim u pljuvački, on formira visoko organizovanu, kristalnu strukturu koja oponaša strukturu i funkciju prirodne gleđi.

Vremenom, ova struktura nastavlja da privlači jone kalcijuma i fosfata, što dovodi do rasta zaštitnog premaza sličnog gleđi oko zuba. Ovo označava značajan korak napred u regenerativnoj stomatologiji.

Ekološki prihvatljiva zamena za standardne stomatološke tretmane

- Keratin takođe izgleda mnogo prirodnije od ovih tretmana, jer može bolje da se podudara sa bojom originalnog zuba - rekla je Sara Gamea, doktorska istraživačica na Kings koledžu u Londonu.

Kako raste zabrinutost zbog održivosti materijala za zdravstvenu zaštitu i dugoročne upotrebe fluorida, ovo otkriće pozicionira keratin kao vodećeg kandidata za buduću stomatološku negu. Istraživanje je takođe u skladu sa širim naporima da se prihvate cirkularne inovacije – od otpada do zdravlja – transformišući ono što bi se inače odbacilo u vredan klinički resurs.

Sara Gamea je istakla da ova tehnologija spaja biologiju i stomatologiju, nudeći ekološki biomaterijal koji oponaša prirodne procese.

Ekološka pasta od keratina iz kose obnavlja zubnu gleđ i štiti zube od oštećenja Foto: Shutterstock

Dr Elšarkavi je dodao da ulazimo u uzbudljivo vreme u kojem biotehnologija omogućava ne samo lečenje simptoma, već i obnavljanje bioloških funkcija pomoću materijala iz samog tela, što bi uskoro moglo dovesti do jačih i zdravijih osmeha zahvaljujući nečemu tako jednostavnom kao što je šišanje.