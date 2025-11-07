Ovogodišnji skup, organizovan u formi okruglog stola, fokusiran je na dve ključne oblasti: posledice dugoročnog primanja terapije za melanom i prevenciju, ranu detekciju i lečenje melanoma u regionu

Slušaj vest

Skup organizuje Udruženje pacijenata obolelih od melanoma, a učesnici iz Banjaluke, Sarajeva, Podgorice, Beograda, Kragujevca, Novog Pazara i Novog Sada razmenjuju iskustva o lečenju i prevenciji ove ozbiljne bolesti.

Ovogodišnji skup, organizovan u formi okruglog stola, fokusiran je na dve ključne oblasti: posledice dugoročnog primanja terapije za melanom i prevenciju, ranu detekciju i lečenje melanoma u regionu. Reč je o decenijskom jubileju ovog važnog regionalnog sastanka koji je postao platforma za razmenu iskustava i izgradnju zajedničke strategije u borbi protiv melanoma.

Drugi regionalni skup pacijenata

Odmah nakon skupa o melanomu, 8. i 9. novembra, Beograd će biti domaćin Drugog regionalnog skupa pacijenata, koji u organizaciji Udruženja pacijenata Srbije okuplja još širi krug učesnika iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Predstavnici udruženja pacijenata i pacijenti sa različitim oboljenjima – melanomom, rakom dojke, rakom prostate, reumatskim oboljenjima, mijelomom i očnim bolestima – stižu iz Zagreba, Ljubljane, Sarajeva, Banjaluke, Beograda, Novog Sada, Pančeva i Šapca.

Posebni gosti ovog skupa biće Gregor Cuzak iz Ljubljane, priznati zastupnik prava pacijenata i autor platforme Health Innovator, koji će podeliti slovenačka iskustva u zaštiti prava pacijenata, kao i psihološkinja Ljiljana Vukota iz organizacije „Sve za nju“ iz Zagreba.

Na programu Drugog regionalnog skupa pacijenata su teme od izuzetnog značaja za sve pacijente u regionu: dostupnost inovativnih terapija, zajednički problemi sa kojima se pacijenti suočavaju, veća zastupljenost kliničkih studija, odnos donosilaca odluka prema udruženjima pacijenata, kao i rad udruženja pacijenata u regionu. Posebna pažnja biće posvećena iskustvima udruženja u Sloveniji i Hrvatskoj, koje se često navode kao pozitivni primeri organizovanja pacijenata.

Na programu Drugog regionalnog skupa pacijenata su teme od izuzetnog značaja za sve pacijente u regionu Foto: Shutterstock

Snaga zajedničkog glasa

Regionalni skupovi imaju višestruki značaj za pacijentsku zajednicu. Razmena iskustava i najboljih praksi omogućava pacijentima i njihovim predstavnicima da uče jedni od drugih i dele uspešna rešenja.

Udruženi glas pacijenata iz regiona ima znatno veći uticaj na donosioce odluka, farmaceutske kompanije i zdravstvene institucije nego izolovani zahtevi pojedinačnih zemalja. Kroz regionalne inicijative moguće je ubrzati proces registracije i dostupnosti novih lekova, što direktno utiče na kvalitet života i preživljavanje pacijenata. Kampanje koje se vode na regionalnom nivou imaju veći domet u podizanju svesti o značaju rane detekcije i prevencije ozbiljnih bolesti.