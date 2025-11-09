Slušaj vest

U BEO Shopping Centru biće održan drugi Gluten Free Festival, mesto na kome se okupljaju mali proizvođači, domaći brendovi i osobe čiji su zdravstveni problemi povezani sa ovim proteinom, koji se prirodno nalazi u žitaricama poput pšenice, raži i ječma.

Posetioci tokom celog dana, od 10 do 22 sata, mogu da očekuju raznovrstan program: radionice, degustacije, prezentacije novih proizvoda i priliku da probaju najpoznatije gluten-free artikle sa domaće scene. Festival je zamišljen kao prostor za učenje, razmenu iskustava i povezivanje svih koji žive sa alergijama, intolerancijama ili celijakijom.

Udruženje "Alergija i ja" učestvovaće i ove godine, uz edukativni program i korisne savete za sve koji se oslanjaju na ishranu bez glutena ili tek započinju svoj put u tom pravcu, objašnjava njena predsednica Snežana Šundić Vardić.

Snežana Šundić Vardić Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

- Sećate li se prvog Gluten free festivala koji smo organizovali u maju? Toliko divnih ljudi, ukusa, radionica, ali i novih otkrića. A sada vraćamo se još veći, još ukusniji i još inspirativniji. Vidimo se ponovo 22. novembra na drugom ovogodišnjem Gluten free festivalu - poziva Snežana Šundić Vardić.