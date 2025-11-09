Slušaj vest

U BEO Shopping Centru biće održan drugi Gluten Free Festival, mesto na kome se okupljaju mali proizvođači, domaći brendovi i osobe čiji su zdravstveni problemi povezani sa ovim proteinom, koji se prirodno nalazi u žitaricama poput pšenice, raži i ječma.

Posetioci tokom celog dana, od 10 do 22 sata, mogu da očekuju raznovrstan program: radionice, degustacije, prezentacije novih proizvoda i priliku da probaju najpoznatije gluten-free artikle sa domaće scene. Festival je zamišljen kao prostor za učenje, razmenu iskustava i povezivanje svih koji žive sa alergijama, intolerancijama ili celijakijom.

Udruženje "Alergija i ja" učestvovaće i ove godine, uz edukativni program i korisne savete za sve koji se oslanjaju na ishranu bez glutena ili tek započinju svoj put u tom pravcu, objašnjava njena predsednica Snežana Šundić Vardić.

Snežana Šundić Vardić.jpg
Snežana Šundić Vardić Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

- Sećate li se prvog Gluten free festivala koji smo organizovali u maju? Toliko divnih ljudi, ukusa, radionica, ali i novih otkrića. A sada vraćamo se još veći, još ukusniji i još inspirativniji. Vidimo se ponovo 22. novembra na drugom ovogodišnjem Gluten free festivalu - poziva Snežana Šundić Vardić.

Organizatori poručuju da je ostalo još malo mesta za izlagače i pozivaju sve zainteresovane da se priključe, jer reč je o najvećem događaju ove vrste u Srbiji.

Izvor: Instagram alergija.i.ja/Zdravlje.kuirir.rs

Koliko su liste bezglutenskih proizvoda pouzdane i korisne? Dilemu razrešava predsednica udruženja "Alergija i ja"

Ne propustiteIshranaMuče vas nadimanje, glavobolja ili umor? Nutricionista savetuje da isprobate eliminacionu dijetu
Tatjana Popović, nutricionista, problemi sa stomakom
IshranaNaučnici konačno otkrili gde počinje reakcija na gluten u telu: Važan korak ka boljem razumevanju celijakije i intolerancije
Žena se drži za stomak dok je ispred nje hrana koja sadrži gluten
Saveti stručnjakaSvetski dan obolelih od celijakije: Bolest o kojoj se i dalje premalo zna, a ovo su najčešći simptomi
Žena se drži za stomak dok je ispred nje hrana koja sadrži gluten
BolestiVelika studija o endometriozi: Kako na ovu dijagnozu utiču gluten, kafa, mlečni proizvodi i alkohola
bol u stomaku shutterstock_1150901036.jpg